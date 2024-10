Μέση Ανατολή: Οι IDF εντόπισαν στρατιωτικές βάσεις της Χεζμπολάχ σε χωριά του Λιβάνου – Ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς το κεντρικό και βόρειο Ισραήλ

Με την περιορισμένη χερσαία εισβολή του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι, αποκάλυψε ότι η σιιτική οργάνωση προετοιμαζόταν να χρησιμοποιήσει χωριά κοντά στα σύνορα για να εξαπολύσει επιθέσεις αντίστοιχες της 7ης Οκτωβρίου σε ισραηλινές κοινότητες. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τεταμένη καθώς οι προειδοποιήσεις για ρουκέτες από το Λίβανο αυξάνονται.

Σε μια δήλωση στα αγγλικά, ο Χαγκάρι τόνισε ότι η Χεζμπολάχ έχει μετατρέψει τα λιβανέζικα χωριά κοντά στα ισραηλινά σε στρατιωτικές βάσεις με σκοπό την επίθεση κατά του Ισραήλ. «Η Χεζμπολάχ είχε προγραμματίσει να εισβάλει στο Ισραήλ, να επιτεθεί σε ισραηλινές κοινότητες και να σφαγιάσει αθώους άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Αυτό το σχέδιο ονομάστηκε “Κατάκτηση της Γαλιλαίας”», δήλωσε ο Χαγκάρι.

«Δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί η 7η Οκτωβρίου σε κανένα από τα σύνορά μας», υποσχέθηκε, σχεδόν ένα χρόνο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που οδήγησε στο θάνατο περίπου 1.200 ανθρώπων και στην απαγωγή 251 ομήρων, κυρίως πολιτών, από τρομοκράτες της Χαμάς, πυροδοτώντας τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα.

Ο Χαγκάρι αναφέρθηκε στην «Αποφάση 1701» του ΟΗΕ από το 2006, η οποία απαγορεύει στη Χεζμπολάχ να διατηρεί στρατιωτική παρουσία νότια του ποταμού Λιτάνι, που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα νότια σύνορα του Λιβάνου. «Δεκαοκτώ χρόνια μετά την 1701, η Χεζμπολάχ είναι ο μεγαλύτερος μη κρατικός στρατός στον κόσμο και η νότια Λιβανέζικη περιοχή κατακλύζεται από τρομοκράτες και όπλα της Χεζμπολάχ», σχολίασε.

«Εάν το κράτος του Λιβάνου και ο κόσμος δεν μπορούν να απομακρύνουν τη Χεζμπολάχ από τα σύνορά μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο πόλεμος του Ισραήλ είναι κατά της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν και όχι κατά του λιβανέζικου λαού, ενώ επαναβεβαίωσε ότι οι IDF λαμβάνουν μέτρα για να αποφευχθεί επιθέσεις σε άμαχο πληθυσμό.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, δήλωσε χθες ότι η Βηρυτός είναι έτοιμη να εφαρμόσει πλήρως την «Απόφαση 1701» και να αναπτύξει τον λιβανέζικο στρατό νότια του ποταμού Λιτάνι.

Συναγερμός σήμανε σε δεκάδες πόλεις και κωμοπόλεις σε όλο το βόρειο Ισραήλ, προειδοποιώντας για ερχόμενες ρουκέτες. Σειρήνες ακούγονται σε πόλεις όπως το Τελ Αβίβ, το Κφαρ Σαβά και την Ραανάνα. Εκκωφαντικοί ήχοι, πιθανώς από εκρήξεις, ακούγονται σε όλη τη κεντρική χώρα και την περιοχή Σαρόν.

• Sharon — Ra’anana, Givat Hen • Dan — Ramat HaSharon, Tel Aviv – Across the Yarkon, Herzeliya – Center and Glil Yam Population: 632,000 pic.twitter.com/VbpNenc4Ya



Οι IDF αναφέρουν ότι τρεις ή τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς το κεντρικό Ισραήλ. Ορισμένες από αναχαιτίστηκαν από τις αμυντικές δυνάμεις της χώρας. Υπάρχουν αναφορές για πρόσκρουση ρουκέτας κοντά στο Χορεσίμ.

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκανόταν τα οχήματά τους χτυπήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο 6, βόρεια του Κφαρ Κασίμ στο κεντρικό Ισραήλ.

