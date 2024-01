Λος Άντζελες: Μία νεκρή και 4 τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς μετά την αλλαγή του χρόνου

Μία νεκρή και τέσσερις τραυματίες είναι ο απολογισμός επεισοδίου με πυροβολισμούς, που συνέβη στο πάρκινγκ ενός εμπορικού κέντρου στο Λος Άντζελες, λίγο μετά την έλευση του νέου έτους.

Αξιωματικοί από το αστυνομικό τμήμα του Χόθορν απάντησαν σε μια αναφορά για πυροβολισμούς περίπου στις 12:30 το βράδυ της Κυριακής, όπως μετέδωσε το KABC-TV.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ένας άνδρας τραυματίστηκε από πυρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, στο επεισόδιο που έλαβε χώρα έξω από το εμπορικό κέντρο.

Το Τμήμα του Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ακόμη τέσσερα άτομα έσπευσαν στα νοσοκομεία της περιοχής, με άλλα μέσα. Μια γυναίκα διαπιστώθηκε αργότερα ότι έχασε την ζωή της. Ο ένας από τους τέσσερις τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι τρεις είναι σταθεροί, ανέφερε το KABC.

A deadly mass shooting has shocked and thrown the streets of Los Angeles, California, into chaos. Police cars have converged at the scene where five people were shot, resulting in two fatalities and three individuals currently in critical condition.

