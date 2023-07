Λας Βέγκας: Πολυτελές ξενοδοχείο μετατράπηκε σε ρινγκ

Άγριος καβγάς ξέσπασε ανάμεσα σε τουλάχιστον 4 γυναίκες σε ξενοδοχείο πολυτελείας στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ. Το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής κοντά στα τραπέζια του πόκερ. Περαστικοί αλλά και άνδρες της ασφάλειας του ξενοδοχείου προσπαθούσαν για ώρα να απομακρύνουν τις γυναίκες και να σταματήσουν το επεισόδιο.

Η μία γυναίκα φαίνεται να αρπάζει από τα μαλλιά μία άλλη ενώ άνδρας της ασφάλειας προσπαθεί να τις χωρίσει. Τελικά ρίχνει την μία γυναίκα στο έδαφος προκειμένου να την ακινητοποιήσει μπροστά στους εμβρόντητους πελάτες του ξενοδοχείου.

Δεν έγινε γνωστή η αιτία για την οποία ξεκίνησε ο καυγάς. Ωστόσο η εφημερίδα New York Post ανέφερε ότι η αστυνομία δεν προχώρησε σε συλλήψεις για το επεισόδιο.

