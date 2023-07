Βραζιλία: 23χρονη οπαδός έχασε την ζωή της – Δέχθηκε χτύπημα με μπουκάλι στον λαιμό

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στην Βραζιλία με τον θάνατο της 23χρονης, Γκαμπριέλα Ανέλλι, η οποία έχασε την ζωή της όταν τραυματίστηκε στο λαιμό από μπουκάλι μπύρας. Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο twitter φαίνεται η νεαρή γυναίκα να βρίσκεται στο έδαφος αμέσως μετά τον τραυματισμό της.

Η 23χρονη βρισκόταν έξω από το στάδιο Αλιάνζ Παρκ το βράδυ του Σαββάτου όταν ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Παλμέιρας και οπαδούς της Φλαμένγκο. Η γυναίκα δέχθηκε χτύπημα με το μπουκάλι και σύμφωνα με το Sky News υπέστη δύο καρδιακές ανακοπές.

Video of Gabriela Anelli after receiving a bottle at the Allianz park stadium. pic.twitter.com/iEYnJxnzse

— the boy (@jovem_Hm) July 10, 2023