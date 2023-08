Κύπρος: Στο νοσοκομείο 3 μέλη της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ μετά την επίθεση των Τουρκοκυπρίων

Τρία μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης Κύπρου (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) νοσηλεύονται σε νοσοκομείο έπειτα από την επίθεση που δέχθηκαν στη νεκρή ζώνη κοντά στην Πύλα από Τουρκοκύπριους.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, τρία μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης τραυματίστηκαν στην επίθεση και νοσηλεύονται. Από τους τρεις τραυματίες οι δύο έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, εκ των οποίων ο ένας φέρει τραύματα στο κεφάλι.

Τα βίντεο που δημοσιεύονται σε ΜΜΕ του ψευδοκράτους δείχνουν την στιγμή της επίθεσης των Τουρκοκυπρίων στα μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης Κύπρου (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) στην Νεκρή Ζώνη κοντά στο χωριό Πύλα.

Στις εικόνες φαίνονται τα μέλη της ΟΥΝΦΙΚΥΠ με τα τζιπ να κλείνουν τον δρόμο στις μπουλντόζες που είχαν φέρει οι Τουρκοκύπριοι, καθώς οι εργασίες που ήθελαν να κάνουν είναι παράνομες. Οι μπουλντόζες, όχι μόνο δεν κάνουν στην άκρη, αλλά χτυπάνε και απομακρύνουν τα τζιπ της ειρηνευτικής δύναμης και δημιουργείται ένταση. Σε άλλα πλάνα φαίνονται οι μπουλντόζες να κινούνται κατά των μελών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και να κατεβάζουν τον συρματόπλεγμα στην Νεκρή Ζώνη.

Σημειώνεται ότι το λεγόμενο υπουργείο Εξωτερικών του ψευδοκράτους ανακοίνωσε πριν από λίγα 24ωρα ότι το οδικό έργο για το οποίο βρίσκονται συνεργεία των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή ‘Αρσους – Πύλας, μήκους 11,6 χιλιομέτρων, θα προχωρήσει, για ανθρωπιστικούς και οικονομικούς λόγους.

Το ψευδοκράτος κατηγορεί την ελληνοκυπριακή πλευρά για μακροχρόνια έλλειψη καλής θέλησης στο θέμα και την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για αδιαφορία σε συνεχείς παραβιάσεις της νεκρής ζώνης στην περιοχή από τους Ελληνοκύπριους.

Σε ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) στην Κύπρο αναφέρεται ότι «οι απειλές για την ασφάλεια των ειρηνευτών των ΗΕ και η πρόκληση ζημιών στην περιουσία των ΗΕ είναι απαράδεκτες και αποτελούν σοβαρό έγκλημα με βάση το διεθνές δίκαιο που θα διωχθούν στον μέγιστο βαθμό που προβλέπει ο νόμος».

Και τονίζεται: «Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ καλεί την τουρκοκυπριακή πλευρά να σεβαστεί την εξουσία που έχει η αποστολή, με βάση την εντολή της, εντός της υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρής ζώνης, να αποφεύγει οποιεσδήποτε ενέργειες που μπορεί να κλιμακώσουν περαιτέρω τις εντάσεις και να αποσύρει όλο το προσωπικό και τα μηχανήματα από την υπό τον έλεγχο των ΗΕ νεκρή ζώνη αμέσως. Η αποστολή παρακολουθεί την κατάσταση στενά και παραμένει δεσμευμένη στο να διασφαλίσει τη διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας στην περιοχή».

Σε καταδίκη της επίθεσης στην Πύλα κατά των μελών του ΟΗΕ προχώρησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε κοινή ανακοίνωση οι πρεσβείς των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας στην Κύπρο εκφράζουν την σοβαρή ανησυχία τους για την έναρξη της κατασκευής του δρόμου από τους Τουρκοκύπριους που δεν έχουν λάβει άδεια και τις αναφορές για επιθέσεις σε μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις εναντίον της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ και την καταστροφή αυτοκινήτων του ΟΗΕ από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς σήμερα το πρωί. Οι απειλές της ασφάλειας της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ και της ζημιάς σε περιουσία του ΟΗΕ συνιστούν σοβαρό έγκλημα στο Διεθνές Δίκαιο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την εντολή να διατηρεί την ειρήνη. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό ότι αυτές οι ενέργειες συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ έχει παρουσιάσει μία πρόταση που αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επιπλέον οι πρέσβεις αναφέρουν: «Προτρέπουμε τις τουρκοκυπριακές αρχές να σταματήσουν την κατασκευή αμέσως. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2674 (30 Ιανουαρίου 2023) οι πλευρές πρέπει να σέβονται την καθορισμένη εξουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στον ορισμό της ουδέτερης ζώνης, να αποφεύγουν μονόπλευρες ενέργειες της παραβίασης αυτής και να αφαιρέσουν όλες τις μη αδειοδοτημένες κατασκευές.

Μονομερείς ενέργειες ή ενέργειες κλιμάκωσης, ανάμεσα τους και ενέργειες που μπορούν να αλλάξουν το στάτους κβο κατά μήκος των γραμμών κατάπαυσης πυρός ή να παραβιάσουν την ουδέτερη ζώνη, πρέπει να παύσουν για να επιτραπεί να γίνουν βήματα που θα ξαναχτίσουν την εμπιστοσύνη και θα εργαστούν για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων».

Τέλος οι πρέσβεις ζήτησαν από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να διορίσει ειδική αποστολή για να αρχίσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία και τους Τουρκοκυπρίους.

