Κύπρος: Κοινή ανακοίνωση ΗΠΑ, Γαλλίας, Βρετανίας – Καταδικάζουν την επίθεση των Τουρκοκυπρίων στην Νεκρή Ζώνη

Έντονες διπλωματικές διεργασίες έχει προκαλέσει η επίθεση των Τουρκοκυπρίων σε μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης Κύπρου (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) στην Νεκρή Ζώνη κοντά στο χωριό Πύλα.

Σε κοινή ανακοίνωση οι πρεσβείς των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας στην Κύπρο εκφράζουν την σοβαρή ανησυχία τους για την έναρξη της κατασκευής του δρόμου από τους Τουρκοκύπριους που δεν έχουν λάβει άδεια και τις αναφορές για επιθέσεις σε μέλη της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ.

«Καταδικάζουμε τις επιθέσεις εναντίον της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ και την καταστροφή αυτοκινήτων του ΟΗΕ από προσωπικό της τουρκοκυπριακής πλευράς σήμερα το πρωί. Οι απειλές της ασφάλειας της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ και της ζημιάς σε περιουσία του ΟΗΕ συνιστούν σοβαρό έγκλημα στο Διεθνές Δίκαιο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Αυτές οι ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες και υπονομεύουν την ικανότητα του ΟΗΕ να εκπληρώσει την εντολή να διατηρεί την ειρήνη. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό ότι αυτές οι ενέργειες συνεχίζονται παρά το γεγονός ότι ο ΟΗΕ έχει παρουσιάσει μία πρόταση που αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Επιπλέον οι πρέσβεις αναφέρουν: «Προτρέπουμε τις τουρκοκυπριακές αρχές να σταματήσουν την κατασκευή αμέσως. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2674 (30 Ιανουαρίου 2023) οι πλευρές πρέπει να σέβονται την καθορισμένη εξουσία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στον ορισμό της ουδέτερης ζώνης, να αποφεύγουν μονόπλευρες ενέργειες της παραβίασης αυτής και να αφαιρέσουν όλες τις μη αδειοδοτημένες κατασκευές».

#Pyla: Joint Statement by the 🇫🇷🇬🇧🇺🇸Embassies in #Cyprus

Serious concern at the launch of the unauthorised construction of a road leading into the UN 🇺🇳 buffer zone & assaults by Turkish Cypriot forces on peacekeepers 👇 pic.twitter.com/DWlUQyGToS

