Κίνα: Τρόμος για πελάτες εστιατορίου – Τούς «πήραν και τους σήκωσαν» οι θυελλώδεις άνεμοι μαζί με την τέντα

Τρομακτικές στιγμές έζησαν οι πελάτες ενός εστιατορίου στην περιοχή Γιτσάνγκ στην Κίνα όταν κατά τη διάρκεια σφοδρής κακοκαιρίας, οι θυελλώδεις άνεμοι παρέσυραν μέχρι και την τέντα του καταστήματος.

Πολλοί πελάτες σηκώθηκαν από τα τραπέζια τους και προσπάθησαν να συγκρατήσουν τη μεγάλη τέντα με τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media να… κόβουν την ανάσα. Και αυτό γιατί μαζί με την τέντα στον… αέρα βρέθηκαν και οι άνθρωποι. Ουρλιαχτά και φωνές ακούγονται από παντού.

Όπως αναφέρουν τοπικές Αρχές αρκετοί τραυματίστηκαν, αλλά ευτυχώς ελαφρά. Στα βίντεο φαίνεται επίσης ότι τραπέζια και καρέκλες του εστιατορίου αναποδογύρισαν ή και εκτινάχθηκαν πολλά μέτρα μακριά.

