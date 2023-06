Κέβιν Σπέισι: «Η δουλειά μου θα ζήσει περισσότερο από μένα» – Πώς ετοιμάζει την μεγάλη επιστροφή του

Έτοιμος να επιστρέψει στην υποκριτική δήλωσε ο Κέβιν Σπέισι, εάν απαλλαγεί από τις κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλικές επιθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ηθοποιός βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο , καθώς στις 28 Ιουνίου πρόκειται να βρεθεί σε δικαστήριο στο Λονδίνο για τις κατηγορίες που συνδέονται με περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης, τα οποία φέρονται να συνέβησαν το χρονικό διάστημα 2001 – 2013.

Ο Κέβιν Σπέισι, πάντως, σε συνέντευξη που έδωσε στο «ZEITmagazin» δήλωσε ότι αναμένει να εργαστεί σχεδόν αμέσως, εάν κριθεί αθώος και απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες.

Μάλιστα συμπλήρωσε ότι οι κατηγορίες αυτές δεν έχουν καμία σημασία, καθώς η δουλειά του είναι που θα μείνει ανεξίτηλη. «Σε 10 χρόνια, αυτό δεν θα σημαίνει τίποτα. Η δουλειά μου θα ζήσει περισσότερο από μένα, και για αυτό είναι που θα με θυμούνται».

Kevin Spacey on sex assault accusations: ‘In 10 years, it won’t mean anything’ https://t.co/i47WpuB0Fj pic.twitter.com/Qkh5wxrMcL

Συγκεκριμένα, ο Σπέισι μιλώντας στο περιοδικό αναφέρθηκε στην έκβαση της δίκης του 2022 στην οποία εμπλέκεται ο ηθοποιός Άντονι Ραπ, καθώς και στην επικείμενη δίκη του, που θα ξεκινήσει στις 28 Ιουνίου στο Λονδίνο, στην οποία κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση από τρεις διαφορετικούς άνδρες.

«Ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή που είναι έτοιμοι να με προσλάβουν τη στιγμή που θα απαλλαγώ από αυτές τις κατηγορίες στο Λονδίνο», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «και όταν θα συμβεί αυτό, θα είναι έτοιμοι να με προσλάβουν».

Kevin Spacey Says People Are “Ready to Hire Me” If He Is Found Not Guilty in U.K. Sexual Assault Trial https://t.co/btS4dXkKnU

