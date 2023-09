Καναδάς: Οπαδός της «λευκής φυλής» ο 20χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε οικογένεια μουσουλμάνων

Oπαδός των θεωριών περί ανωτερότητας της λευκής φυλής είναι o 20χρονος Καναδός ο οποίος κατηγορείται πως σκότωσε τέσσερα μέλη οικογένειας μουσουλμάνων τον Ιούνιο του 2021. Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό κατά την πρώτη ημέρα της δίκης του ο Ναθάνιελ Βέλτμαν έδρασε εσκεμμένα και εκ προμελέτης.

Ειδικότερα, κατηγορείται πως έριξε εσκεμμένα το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε πέντε μέλη της οικογένειας Άφζαλ στο Λόντον, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Τορόντο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο γονείς, η κόρη τους, 15 ετών, και η γιαγιά.

Αξίζει να σημειωθεί πως μόνο ο μικρός γιος του ζευγαριού, εννέα ετών, σοβαρά τραυματισμένος, επέζησε.

Ο Βέλτμαν, 20 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα, σχεδίαζε την επίθεση για τρεις μήνες αφού διάβασε και συνέταξε μανιφέστα «λευκών εθνικιστών», δήλωσε χθες Δευτέρα η ομοσπονδιακή εισαγγελέας Σάρα Σάικ.

Canadian man pleads not guilty to murdering Muslim family with his vehicle in 2021 https://t.co/0MXcjxuFPf

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 6, 2023