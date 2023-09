Καναδάς: Σκότωσε με το αυτοκίνητό του μια οικογένεια μουσουλμάνων το 2021 και δήλωσε… αθώος

Αθώος δήλωσε κατά την έναρξη της δίκης του χθες (5/9) ο ύποπτος ως δράστης μιας τρομοκρατικής επίθεσης με αυτοκίνητο, Ναθάνιελ Βέλτμαν, από την οποία σκοτώθηκαν τέσσερα μέλη μιας μουσουλμανικής οικογένειας τον Ιούνιο 2021 στον Καναδά.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ Ναθάνιελ Βέλτμαν, ο οποίος ήταν 20 ετών όταν συνελήφθη, εμφανίσθηκε κατά τη διαδικασία της επιλογής των ενόρκων ενώπιον του δικαστηρίου του Ουίνδσορ, πόλης στο νότιο τμήμα της επαρχίας του Οντάριο.

«Όλα πήγαν καλά. Δήλωσε αθώος για πέντε κατηγορίες και επιλέξαμε τους ενόρκους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνήγορός του, ο Κρίστοφερ Χικς.

Ο Βέλτμαν κατηγορείται για τέσσερις φόνους εκ προμελέτης και για μια απόπειρα φόνου μετά την επίθεση, η οποία είχε χαρακτηριστεί «τρομοκρατική ενέργεια» από τον καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό.

Πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας είχαν δεχθεί την επίθεση με το αυτοκίνητο την ώρα που περίμεναν για να διασχίσουν μια διάβαση στην πόλη Λόντον, 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Τορόντο. Οι δύο γονείς, η 15χρονη κόρη τους και η γιαγιά της σκοτώθηκαν, ενώ ο 9χρονος γιος τους τραυματίσθηκε σοβαρά, αλλά επέζησε.

Canadian man pleads not guilty to murdering Muslim family with his vehicle in 2021 https://t.co/0MXcjxuFPf

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 6, 2023