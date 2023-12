Ισραήλ: Βομβάρδισε στρατιωτική θέση στη Συρία ως αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες Δευτέρα (18/12) πως έπληξε στρατιωτική θέση των ενόπλων δυνάμεων της Συρίας σε αντίποινα για τις εκτοξεύσεις ρουκετών από τη γειτονική χώρα εναντίον τομέων της επικράτειας του Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής είναι άγνωστο αν υπάρχουν θύματα.

Οι ρουκέτες έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός, διευκρίνισε ο Τσαχάλ. Προηγουμένως, είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα της αεράμυνας, προειδοποιώντας για επικείμενη πυραυλική επίθεση.

Δεν είναι σαφές ποια οργάνωση προχώρησε στις εκτοξεύσεις των ρουκετών. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μη κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, πιστεύεται πως εκτοξεύθηκαν από ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν.

