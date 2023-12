Μακελειό στην Παραγουάη: 10 νεκροί και 60 τραυματίες σε επιχείρηση μεταγωγής φυλακισμένου αρχηγού συμμορίας

Ένας αστυνομικός και εννέα φυλακισμένοι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα (19/12) στις ανταλλαγές πυρών που ξέσπασαν μέσα σε φυλακή της Ασουνσιόν κατά τη διάρκεια επιχείρησης μεταγωγής του αρχηγού συμμορίας που επιδίδεται ιδίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι αρχές της Παραγουάης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες τουλάχιστον 36 αστυνομικοί και 24 κρατούμενοι τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών πυρών στη φυλακή Τακουμπού της πρωτεύουσας, όπου διεξήχθη η επιχείρηση που ο πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε ιστορική. Τη διεξήγαγαν πάνω από 2.200 αστυνομικοί και στρατιωτικοί, ανέφερε ο αρχηγός της παραγουανής αστυνομίας, ο επίτροπος Κάρλος Μπενίτες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Πρόκειται για μερικό απολογισμό. Η επιχειρησιακή δουλειά συνεχίζεται. Το προσωπικό συνεχίζει να επιθεωρεί τις πιο σκοτεινές ζώνες της φυλακής, η οποία τέθηκε κατά 100% υπό τον έλεγχό μας», συμπλήρωσε.

Ο βαρόνος των ναρκωτικών Χαβιέρ Ροτέλα, που μετήχθη σε άλλο σωφρονιστικό κατάστημα σε προάστιο της Ασουνσιόν, βρισκόταν σε τομέα της φυλακής γνωστό με το όνομα «Η ζούγκλα», όπου οι δυνάμεις επιβολής της τάξης απέφευγαν να πηγαίνουν για χρόνια.

«Ο Ροτέλα ζούσε με την έγκυο σύζυγό του. Διέθετε όλες τις ανέσεις και λειτουργούσε μικρό σούπερ μάρκετ με κάθε λογής εμπορεύματα. Προτού συλληφθεί, τρεις αστυνομικοί σώθηκαν χάρη στα αλεξίσφαιρα γιλέκα» που φορούσαν, τόνισε ο επικεφαλής της επιχείρησης, ο Νίμιο Καρντόσο, αποφεύγοντας να δώσει λεπτομέρειες για τις ανταλλαγές πυρών.

Paraguay official says police and armed forces have regained control of Tacumbu prison in Asuncion following riot that left at least one officer dead https://t.co/uxnv5GKJNf

— Factal News (@factal) December 18, 2023