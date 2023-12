Κίνα: Τουλάχιστον 86 νεκροί από τον σεισμό στην επαρχία Γκανσού

Τουλάχιστον 86 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν σεισμός έπληξε την κινεζική επαρχία Γκανσού, όπως μετέδωσε το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός 5,9 βαθμών προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ιδίως την κατάρρευση σπιτιών, ωθώντας κατοίκους να βγουν έντρομοι στους δρόμους, τόνισε το πρακτορείο, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Magnitude 6.2 earthquake in China’s northwest Gansu and Qinghai provinces leaves about 95 people dead and more than 200 injured, state media report, as rescue operations continue to find more survivors https://t.co/mXM4aaUiKJ

