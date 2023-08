Ιράν: Συνελήφθη ξανά η δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από τον πατέρα της Μαχσά Αμινί

Οι αρχές στο Ιράν συνέλαβαν προχθές Δευτέρα ξανά – μια ημέρα αφού αφέθηκε ελεύθερη – τη δημοσιογράφο που είχε πάρει συνέντευξη από τον πατέρα της Μαχσά Αμινί, ο θάνατος της οποίας στα χέρια της αστυνομίας ηθών τον Σεπτέμβριο του 2022 προκάλεσε κύμα διαδηλώσεων που καταπνίγηκαν στο αίμα στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες Τρίτη μη κυβερνητική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ, η Ναζιλά Μαρουφιάν βγήκε από τη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης την Κυριακή. Μεταφόρτωσε φωτογραφία της, χωρίς μαντίλα, αψηφώντας τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα για τις γυναίκες στη χώρα, σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία εικονίζεται με ένα μπουκέτο λουλούδια στο αριστερό χέρι και το δεξιό υψωμένο, με δυο δάχτυλα να σχηματίζουν το σήμα της νίκης.

«Μην ανέχεστε τη σκλαβιά», έγραψε συγκεκριμένα σε λεζάντα κάτω από την φωτογραφία σε Twitter και Instagram.

Έτσι, η δημοσιογράφος τέθηκε εκ νέου υπό κράτηση και μετήχθη στη διαβόητη φυλακή γυναικών Καρτσάκ, όπου οι συνθήκες κράτησης καταγγέλλονται συχνά, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Η οργάνωση πρόσθεσε πως τη νέα σύλληψη επιβεβαίωσε «αξιόπιστη» πηγή προσκείμενη στην οικογένειά της, με την οποία επικοινώνησε.

Nazila Maroufian was released from prison just an hour ago. Her “crime”? Interviewing the father of Gina Mahsa Amini. Unveiled, she captured a photo and courageously posted on her Instagram, “Don’t accept slavery, because you deserve the best.” #WomanLifeFreedom pic.twitter.com/Fj67VGXpuU

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 13, 2023