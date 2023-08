Ιράν: Κούρδισσα κρατούμενη έραψε τα χείλη της επειδή δεν της έδωσαν άδεια εξόδου

Μια Κούρδισσα κρατούμενη στο Ιράν έραψε τα χείλη της και ξεκίνησε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενη επειδή δεν της έδωσαν άδεια εξόδου, όπως έγινε γνωστό σήμερα από μια οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Eιδικότερα, η Σοχεϊλά Μοχαμαντί κρατείται εδώ και τρία χρόνια στη φυλακή Ουρμιά, στο βορειοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση Hengaw, που εδρεύει στη Νορβηγία. Συνελήφθη το φθινόπωρο του 2020 και καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών για τη συμμετοχή της στην ένοπλη οργάνωση PJAK (Κόμμα για την Ελεύθερη Ζωή στο Κουρδιστάν), που αγωνίζεται για την αυτοδιάθεση της κουρδικής μειονότητας του Ιράν και συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Iranian prisoner Soheila Mohammadi who’s served three years of her five-year jail term on charge of membership in outlawed Kurdish group PJAK, has sewn her lips together at the start of a hunger strike to protest not being allowed leave from jail, @HengawO said Sunday. pic.twitter.com/7QUAA7QgdS

— Iran International English (@IranIntl_En) August 6, 2023