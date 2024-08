ΗΠΑ: Υπερήφανος ο Μπάιντεν που η Κάμαλα Χάρις έγινε η υποψήφια των Δημοκρατικών

Ο Τζο Μπάιντεν εξέφρασε σήμερα τη βαθιά του ικανοποίηση για την Κάμαλα Χάρις, η οποία κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη υποστήριξη για να λάβει το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος και να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Η απόφασή μου να επιλέξω την Κάμαλα Χάρις ως αντιπρόεδρο ήταν μία από τις καλύτερες που έχω πάρει», δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Τώρα που έγινε επίσημα η υποψήφια του κόμματός μας, αισθάνομαι εξαιρετικά υπερήφανος».

One of the best decisions I’ve made was picking @KamalaHarris as my vice president.

Now that she will be our party’s nominee, I couldn’t be prouder.

Let’s win this. pic.twitter.com/wD1gqyHyVI

— Joe Biden (@JoeBiden) August 2, 2024