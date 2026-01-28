ΗΠΑ: Οι επιδρομές στη Μινεσότα συνεχίζονται καθώς έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δείχνει ότι δύο πράκτορες πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι

Καθώς οι ομοσπονδιακές καταστολές της μετανάστευσης στη Μινεσότα συνεχίστηκαν την Τρίτη, μια αρχική έκθεση προς το Κογκρέσο από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), η οποία ελήφθη από διάφορα ειδησεογραφικά πρακτορεία, δείχνει ότι δύο αστυνομικοί πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι κατά τη διάρκεια των μοιραίων πυροβολισμών του.

Η έκθεση δημοσιεύτηκε καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να αρχίσει να μειώνει την αύξηση των προσλήψεων της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και άλλων ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πολιτεία.

Η έκθεση από την αρχική έρευνα της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας για τον πυροβολισμό του Πρέτι, η οποία ελήφθη από το CNN και το CBS News, αναφέρει: « Το προσωπικό της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας προσπάθησε να συλλάβει τον 37χρονο. Ο Πρέτι αντιστάθηκε στις προσπάθειες του προσωπικού της CBP και ακολούθησε συμπλοκή. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας BPA [πράκτορας συνοριακής περιπολίας] φώναξε «Έχει όπλο!» πολλές φορές. Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ένας BPA πυροβόλησε το Glock 19 που είχε λάβει άδεια CBP και ένας CBPO ​​[αξιωματικός της CBP] πυροβόλησε επίσης με το Glock 47 που είχε λάβει άδεια CBP εναντίον του Πρέτι».

Η έκθεση σημειώνει ότι το όπλο που αφαιρέθηκε από τον Πρέτι «αργότερα εκκαθαρίστηκε και ασφαλίστηκε» στο αυτοκίνητο του συνοριοφύλακα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση επιβεβαιώνει βίντεο που έδειχνε τον Πρέτι να βοηθά μια γυναίκα που είχε έρθει αντιμέτωπη με πράκτορες.

«Η CBPO ​​αντιμετώπισε δύο γυναίκες πολίτες. Η CBPO ​​διέταξε τις γυναίκες πολίτες να απομακρυνθούν από το οδόστρωμα, αλλά οι γυναίκες πολίτες δεν κουνήθηκαν. Η CBPO ​​τις έσπρωξε και τις δύο μακριά και μία από τις γυναίκες έτρεξε προς έναν άνδρα, ο οποίος αργότερα αναγνωρίστηκε ως ο 37χρονος Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, πολίτης των ΗΠΑ. Η CBPO ​​προσπάθησε να απομακρύνει τη γυναίκα και τον Πρέτι από το οδόστρωμα. Η γυναίκα και ο Πρέτι δεν κουνήθηκαν. Η CBPO ​​χρησιμοποίησε το σπρέι ελαιορητίνης καψικού (OC) τόσο προς τον Πρέτι όσο και προς τη γυναίκα», αναφέρει η έκθεση.

Η αντίδραση κατά των μέτρων καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να αυξάνεται, εν μέρει τροφοδοτούμενη από πολυάριθμα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και δείχνουν ομοσπονδιακούς πράκτορες να επιδεικνύουν επιθετική συμπεριφορά ενώ επιχειρούν στην πολιτεία, συχνά μπροστά σε παιδιά.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη, αστυνομικοί φαίνονται να περικυκλώνουν μια γυναίκα που κλαίει και κρατάει ένα νεαρό κορίτσι καθώς κρατούν συγγενή της. Μέσα σε δάκρυα στα μάτια, η γυναίκα παρακαλεί στα ισπανικά, ρωτώντας επανειλημμένα: «Κύριε, γιατί; Γιατί;» Καθώς εκτυλίσσεται η σκηνή, οι περαστικοί φωνάζουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας: «Τι στο διάολο κάνετε; Δεν έχετε καθόλου ανθρωπιά;» ενώ άλλοι φώναζαν: «Μην πυροβολείτε! Μην πυροβολείτε!», αναφερόμενοι προφανώς στον συγγενή της γυναίκας.

Ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες δείχνει ένοπλους πράκτορες να ρίχνουν πολλαπλές βολές δακρυγόνων καθώς οι γύρω κάτοικοι φωνάζουν: «Αυτό είναι νηπιαγωγείο, ηλίθιοι μ@@@ς! Υπάρχουν παιδιά εδώ, ηλίθιοι!»

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε την Τρίτη δείχνει έναν πράκτορα να κάθεται στο αυτοκίνητό του και να απειλεί ανοιχτά έναν περαστικό, λέγοντας : «Θα σου πω το εξής, αδερφέ. Αν υψώσεις τη φωνή σου, εγώ θα σβήσω τη φωνή σου».