ΗΠΑ: O Μπάιντεν αξιώνει να διεξαχθεί ψηφοφορία για τη βοήθεια στην Ουκρανία μετά την αποφυγή του shutdown

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία που εγκρίθηκε χθες Σάββατο από τη Γερουσία των ΗΠΑ κι επιτρέπει να συνεχίσει να χρηματοδοτείται για 45 ημέρες το ομοσπονδιακό κράτος.

Ωστόσο, αξίωσε το Κογκρέσο να εγκρίνει το ταχύτερο τη βοήθεια στην Ουκρανία, μία παράμετρος που δεν συμπεριλήφθηκε στο κείμενο.

«Αναμένω ότι ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων θα τηρήσει την υπόσχεσή του στον λαό της Ουκρανίας και θα εγγυηθεί την υιοθέτηση της απαραίτητης υποστήριξης (…) στην Ουκρανία αυτή την κρίσιμη στιγμή», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του αναφερόμενος στον Ρεπουμπλικάνο Κέβιν Μακάρθι.

Tonight, Congress voted to keep the government open, preventing an unnecessary crisis that would have inflicted needless pain on millions of hardworking Americans.

This is good news, but I want to be clear: we should never have been in this position in the first place. pic.twitter.com/U28kaX11Rq

— President Biden (@POTUS) October 1, 2023