ΗΠΑ: Αποφεύγεται η στάση πληρωμών στο παρά πέντε – «Πράσινο φως» της Βουλής για νομοσχέδιο έκτακτης χρηματοδότησης

Η αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε χθες νομοσχέδιο έκτακτης χρηματοδότησης του ομοσπονδιακού κράτους, βασικό βήμα για να αποφευχθεί την ύστατη ώρα η δημοσιονομική παράλυση της χώρας.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίστηκε με 335 θετικές ψήφους και 91 αρνητικές.

Πλέον, το νομοσχέδιο οδηγείται προς ψήφιση στη Γερουσία.

