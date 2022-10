Instagram: Τι απαντά η εταιρεία για τα προβλήματα με την πρόσβαση στους λογαριασμούς

Επιβεβαιώνεται και επίσημα το τεχνικό πρόβλημα στο Instragram, με την εταιρεία να ζητεί συγγνώμη από το κοινό για την ταλαιπωρία.

Εδώ και αρκετή ώρα, οι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους λογαριασμούς τους στην δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Κάποιοι προσπαθούν να συνδεθούν με τον λογαριασμό τους (να κάνουν login) και δεν μπορούν, ενώ σε άλλους εμφανίζεται μια ειδοποίηση ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία του λογαριασμού τους. Επίσης, υπάρχουν αναφορές χρηστών ότι έχουν χάσει ακολούθους.

Με ανάρτηση στο twitter, η εταιρεία σημειώνει ότι εξετάζει το πρόβλημα που έχει προκύψει.

«Γνωρίζουμε ότι κάποιοι από εσάς αντιμετωπίζετε προβλήματα με την πρόσβαση στον λογαριασμό σας στο Instagram», ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση. «Το εξετάζουμε και ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία».

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022