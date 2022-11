Προβλήματα με το Instagram σε ολόκληρο τον κόσμο – Αναφορές ότι «κλείνουν» λογαριασμοί

Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα χρήστες του Instagram σε ολόκληρο τον κόσμο.

Αρκετοί προσπαθούν να συνδεθούν με τον λογαριασμό τους (να κάνουν login) και δεν μπορούν, ενώ σε άλλους εμφανίζεται μια ειδοποίηση ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία του λογαριασμού τους. Επίσης, υπάρχουν αναφορές χρηστών ότι έχουν χάσει ακολούθους.

Αρκετοί χρήστες προσέφυγαν στο Twitter για να επιβεβαιώσουν ότι το Instagram δε λειτουργεί, ενώ φυσικά δεν έλλειψαν και τα γνωστά τρολαρίσματα…

All of us coming to twitter to confirm instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/DT6BthlNDK — cesar (@jebaiting) October 31, 2022

It’s me trying to figure out why Instagram suspended my Account 🤨#instagramdown pic.twitter.com/J0oWfYYoCT — Priyanshu (@kamina_kalakar) October 31, 2022

everyone coming to twitter to confirm that instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/YGhrKvL9xW — kaz 🧚🏽‍♀️ (@karryannkk) October 28, 2022