Ινδία: Τουλάχιστον 4 νεκροί και 100 τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 100 τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό επιβατικής αμαξοστοιχίας στο κρατίδιο Μπιχάρ της ανατολικής Ινδίας.

#TrainAccident are becoming a major concern in India right now…who is accountable for this?? More than 100 people are injured and 4 are dead It seems somebody damaged the track intentionally Om Shanti 🙏🙏 train no. 12506, North East Express #TrainAccident #NorthEastExpress pic.twitter.com/whWN7mzREU

Η αμαξοστοιχία North East Express εκτροχιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Ραγκουνάτπουρ.

Σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό επιβατών.

