Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τρεις Ισραηλινούς ομήρους

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που εμφανίζει τρεις Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Στο βίντεο οι όμηροι απευθύνουν έκκληση στην ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τη στρατιωτική επίθεση κατά του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι.

Το βίντεο διάρκειας 37 δευτερολέπτων ολοκληρώνεται με κείμενο που αναφέρει: «Αύριο θα σας ενημερώσουμε για την τύχη» των ομήρων.

“Wait for us .. tomorrow we will tell you their fate.

Μεταξύ των ομήρων στο ανατριχιαστικό βίντεο της Χαμάς είναι η 26χρονη Νoa Argamani, που απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Nova. Η μητέρα της πριν από λίγες ώρες είχε επαναλάβει ότι έχει καρκίνο και ότι τελευταία επιθυμία της είναι να έχει πίσω την κόρη της πριν πεθάνει.

Liora Argamani is dying of cancer. Her last wish is to see her daughter, Noa, one more time, before she dies.

The 26-year-old Noa Argamani has been held in #Gaza by Hamas for 100 days.#BringThemHomeNow pic.twitter.com/q2cAUO9PAj

— Noy Hilda🎗️ (@NoyHilda) January 14, 2024