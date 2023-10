Πόλεμος στο Ισραήλ: Ζευγάρι που ήταν σε φεστιβάλ απήχθη από μαχητές της Χαμάς – «Μην με σκοτώσετε» – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή που μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς απαγάγουν μια Ισραηλινή γυναίκα και τον φίλο της που βρίσκονταν σε φεστιβάλ στο νότιο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Ο συγκάτοικος της γυναίκας που φαίνεται στο βίντεο, Amir Moadi, δήλωσε στο CNN ότι η οικογένεια της Noa Argamani, του ζήτησε να μοιραστεί το βίντεο με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει στην ασφαλή απελευθέρωσή της.

Παράλληλα ο αδελφός του άνδρα που εμφανίζεται στο βίντεο, Moshe Or, δήλωσε ότι εγκρίνει την προβολή του βίντεο από τα μέσα ενημέρωσης. Ο ίδιος στην σελίδα του στο Facebook αναφέρει ότι θέλει να διαδοθεί η είδηση ώστε ο αδελφός του, Avinatan Or, και η φίλη του, Noa Argamani, να επιστρέψουν στο Ισραήλ το συντομότερο δυνατό.

Στο βίντεο, η Argamani φαίνεται να είναι στο πίσω μέρος μίας μηχανής και εκλιπαρεί για βοήθεια. «Μην με σκοτώσετε» ακούγεται να φωνάζει . Ο Avinatan φαίνεται να περπατάει, ενώ διάφοροι άνδρες τους κρατάνε τα χέρια πίσω από την πλάτη του. Στο φόντο του βίντεο διακρίνεται ένα σκοτεινό σύννεφο καπνού.

Σε άλλο βίντεο, η Argamani φαίνεται να βρίσκεται σε κάποιο σπίτι στη Γάζα και να είναι σώα, ωστόσο δεν υπάρχει καμία πληροφορία για την τύχη του φίλου της.

Δείτε το συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ:

Video appears to show Hamas militants pushing an Israeli woman onto the back of a motorcycle, driving her away from her boyfriend and taking her into Gaza.

The couple was attending a music festival near the Gaza border that Hamas took hostages from, according to Israeli media. pic.twitter.com/ND8bYgNj5L

— NBC News (@NBCNews) October 8, 2023