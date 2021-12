Έξαλλος ο Φάουτσι με παρουσιαστή – Ζήτησε την απόλυσή του από το Fox News

Ο Άντονι Φάουτσι ζήτησε την απόλυση του παρουσιαστή Τζέσε Γουότερς από το Fox News, καθώς ο συγκεκριμένος κάλεσε πλήθος συντηρητικών να στήσουν ενέδρα στον κορυφαίο επιδημιολόγο των ΗΠΑ και διευθυντή του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων, να τον πυροβολήσουν και να στείλουν τα βίντεο στο τηλεοπτικό δίκτυο.

“Ο τύπος θα έπρεπε να απολυθεί εκείνη τη στιγμή” είπε ο Φάουτσι σε συνέντευξή του στο CNN.

Στη διάρκεια εμφάνισής του στο AmericaFest, ένα τετραήμερο συνέδριο συντηρητικών, στο Φοίνιξ, ο Γουότερς κάλεσε τους ανθρώπους να επιτεθούν στον Φάουτσι για τον ρόλο του στην καταπολέμηση της πανδημίας υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν αλλά και υπό τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, πρότεινε στο κοινό “να στήσει ενέδρα” και “να πυροβολήσει” τον Φάουτσι και μετά να στείλουν τα πλάνα στο Fox News. “Βεβαιωθεί απλώς ότι είναι νόμιμο” πρόσθεσε ο Γουότερς.

Στην τηλεοπτική του συνέντευξη o Άντονι Φάουτσι τόνισε “ο τύπος θα έπρεπε να απολυθεί αμέσως. Είναι φρικτό, αντανακλά την τρέλα που επικρατεί στην κοινωνία μας. Το μόνο που έκανα αυτά τα δύο χρόνια ήταν να ενθαρρύνω τους ανθρώπους να εφαρμόζουν καλές πρακτικές δημόσιας υγείας: να εμβολιάζονται, να είναι προσεκτικοί σε δημόσιους χώρους, να φορούν μάσκα. Και γι’ αυτό είναι ένας εκεί έξω και λέει στον κόσμο ότι έπρεπε να με πυροβολήσουν και να μου στήσουν ενέδρα. Τι είδους τρέλα υπάρχει στην κοινωνία μας αυτές τις μέρες. Είναι απαίσιο αυτό που είπε!” πρόσθεσε.

Fauci has said he and his family have received death threats from conservatives who oppose the COVID-19 vaccines and the use of masks to prevent the spread of the virus. In July, a 56-year-old Maryland man was arrested for allegedly sending messages saying Fauci and his family would be “dragged into the street, beaten to death, and set on fire.”

“The guy should be fired on the spot,” says Dr. Fauci about FOX News entertainer Jesse Waters.

Yesterday, Waters told a crowd to “ambush” Dr. Fauci with a “kill shot” so he “doesn’t see it coming.” pic.twitter.com/GEnuz1BzIO

