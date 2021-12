Άντονι Φάουτσι: Να λαμβάνετε μέτρα όταν ταξιδεύετε για να περιοριστεί η “Όμικρον”

Προειδοποιήσεις απηύθυνε ο Άντονι Φάουτσι, κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος και σύμβουλος του Λευκού Οίκου, προς τους Αμερικανούς που σκοπεύουν να ταξιδέψουν στη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών προκειμένου να κάνουν την ενισχυτική δόση του εμβολίου και να φοράνε μάσκα σε δημόσιους χώρους με πολυκοσμία ώστε να βοηθήσουν να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

Όπως σημείωσε ο Άντονι Φάουτσι στην εκπομπή του NBC “Meet the Press”, η υψηλά μεταδιδόμενη παραλλαγή “σαρώνει τον κόσμο” και τα ταξίδια θα αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης ακόμη και μεταξύ των εμβολιασμένων.

Dr. Anthony Fauci tells @jonkarl that he doesn’t foresee more lockdowns as the omicron spreads across the country.

“But I certainly see the potential for stress on our hospital system.” https://t.co/pzvZMMAS8P pic.twitter.com/CmHFAWfK1u

