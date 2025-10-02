Eysan Aksoy: Η Τουρκάλα AI καλλονή και «παρουσιάστρια» του Champions League που όλοι ερωτεύονται – Χαμός στα social media

Η Τουρκάλα ψηφιακή καλλονή Eysan Aksoy, και «παρουσιάστρια» του Champions League, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ανθρώπους να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για εκείνη, παρόλο που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα – απόδειξη πως τα γοητευτικά AI «φαντάσματα» μπορούν να γίνουν σταρ.

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Καθυστερήσεις άνω των 30′ και στην Αττική Οδό

Η Aksoy έχει προκαλέσει… ενθουσιασμό ανάμεσα σε φίλους του ποδοσφαίρου, οι οποίοι προσπαθούν απεγνωσμένα να την κάνουν να τους προσέξει. Το μόνο πρόβλημα, ωστόσο, για τους υποψήφιους μνηστήρες είναι ότι δεν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αλλά για ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eyşan Aksoy (@eysanaksoytr)


Μέσα σε επτά μήνες, η Aksoy συγκέντρωσε 46 χιλιάδες followers στο Instagram, αριθμός που πολλοί πραγματικοί παρουσιαστές θα ζήλευαν. Μάλιστα, κάποιοι πληρώνουν έως και 771,50 λίρες τον μήνα για πρόσβαση στο περιεχόμενο «18+» που προσφέρει στο Patreon.

Η Aksoy, που ισχυρίζεται ότι βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, έχει ασχοληθεί πρόσφατα με την παρουσίαση στον… φανταστικό της κόσμο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eyşan Aksoy (@eysanaksoytr)


Μια ανασκόπηση των 235 αναρτήσεών της στο Instagram αποκαλύπτει την εμφανή εμμονή της με ταξίδια και παραλίες.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eyşan Aksoy (@eysanaksoytr)


Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες ο δημιουργός του λογαριασμού φαίνεται να πρόσεξε την δημοτικότητα του ποδοσφαίρου και σκέφτηκε: «Γιατί να μην γίνει η Aksoy παρουσιάστρια;», ακολουθώντας το παράδειγμα Eva Murati, με παρόμοιο στυλ περιεχομένου.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eyşan Aksoy (@eysanaksoytr)

Σε μία ανάρτηση, η Aksoy εμφανίζεται με τις φανέλες των Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas και Trabzonspor. Παρ’ όλα αυτά, οι followers της φαίνεται να μην νοιάζονται ότι είναι εντελώς ψεύτικη, με τον λογαριασμό να δηλώνει ξεκάθαρα ότι είναι AI.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eyşan Aksoy (@eysanaksoytr)

«Είσαι όμορφη σαν άγγελος», γράφει ένας κάτω από μια φωτογραφία, και η ανταπόκριση της Aksoy είναι μια μαύρη καρδιά.

«Είσαι υπέροχα όμορφη», φωνάζει ένας άλλος άνδρας. «Γεια σου. Τι κάνεις, ομορφιά της καρδιάς μου, πριγκίπισσα, όμορφη βασίλισσα;», γράφει ένα σχόλιο.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eyşan Aksoy (@eysanaksoytr)


Ένας άλλος προσθέτει: «Τι όμορφο χαμόγελο, φαίνεσαι απίστευτη, Eysan!».

«Τι μεγαλοπρέπεια, είναι τόσο όμορφη, σέξι, κομψή, η καλύτερη στην τηλεόραση», γράφει ακόμη ένας, αν και δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στην τηλεόραση.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eyşan Aksoy (@eysanaksoytr)

Εκτός από το Patreon και το Instagram, το προφίλ της λειτουργεί και στις πλατφόρμες X, TikTok και YouTube, με τα δύο πρώτα να αποτελούν τα κύρια πεδία δραστηριότητάς της.

Με πληροφορίες από: Daily Mail

