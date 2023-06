Εξώφυλλο – φωτιά του Economist για τον Ρώσο πρόεδρο: «Η ταπείνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν»

Στην ανταρσία της μισθοφορικής εταιρείας Wagner και το πλήγμα στο γόητρο του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν είναι αφιερωμένο το εξώφυλλο του περιοδικού The Economist.

«Η ταπείνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του περιοδικού που φιλοξενεί μία ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ρώσου προέδρου γεμάτη ρωγμές. Ο συμβολισμός είναι ξεκάθαρος. Το περιοδικό αναφέρεται στις ρωγμές που εμφανίστηκαν στην πολιτική εξουσία του Κρεμλίνου μετά την απόφαση του επικεφαλής της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν να καταλάβει την πόλη Ροστόφ-ον-Ντον και να οδηγήσει τους μισθοφόρους του στην Μόσχα.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μοιάζει με αδέξιο κακοποιό στην κούφια μαφιόζικη χώρα στην οποία έχει υποβιβάσει τη Ρωσία. Η ανταρσία του Ομίλου Wagner έχει αποκαλύψει την αυξανόμενη αδυναμία του», σχολιάζει ο Economist.

Το περιοδικό εξηγεί ότι οι φράξιες μέσα στο Κρεμλίνο ήδη σκέφτονται την επόμενη ημέρα χωρίς τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τιμόνι της χώρας. Η ανταρσία της Wagner «έχει αφήσει επικίνδυνα εκτεθειμένο τον Πούτιν», αναφέρει ο Economist. Ωστόσο εξηγεί ότι δεν θα πρέπει ακόμη να ξεγράψουμε από τον χάρτη τον Ρώσο πρόεδρο.

Vladimir Putin looks like a blundering thug in the hollowed-out gangland to which he has reduced Russia. The Wagner Group mutiny has exposed his growing weakness https://t.co/PEg9J0bpCl pic.twitter.com/NMsHv0VgMC

— The Economist (@TheEconomist) June 29, 2023