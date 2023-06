Λουκασένκο: «Είπα στον Πούτιν να μην σκοτώσουμε τον Πριγκόζιν»

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο ανέφερε σήμερα ότι είπε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να μην δολοφονήσει το αφεντικό της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, κατά τη διάρκεια της ανταρσίας της μισθοφορικής οργάνωσης.

«Είπα στον Πούτιν: μπορούμε να τον σκοτώσουμε, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Είτε με την πρώτη προσπάθεια είτε με τη δεύτερη. Αλλά του είπα: μην το κάνεις», είπε ο Λουκασένκο μιλώντας σε Λευκορώσους αξιωματούχους, σύμφωνα με βίντεο που μεταδόθηκε στο Telegram.

Ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner, ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν βρίσκεται στην Λευκορωσία, όπως δήλωσε σήμερα ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta. Ο Λουκασένκο συμφώνησε να δεχτεί τον Πριγκόζιν και τα στελέχη του στην χώρα του, ελπίζοντας ότι η Λευκορωσία θα αποκτήσει στρατιωτική και πολεμική τεχνογνωσία, όπως είπε σήμερα, αλλά η σχετική συμφωνία που έκανε με τον πρόεδρο της Ρωσίας διευκόλυνε πάρα πολύ και τις σχέσεις του με το Κρεμλίνο.

Με βάση την εν λόγω συμφωνία που έγινε με τη μεσολάβηση του Λουκασένκο το Σάββατο, τερματίστηκε η ανταρσία της Wagner στη Ρωσία, και ο Πριγκόζιν επρόκειτο να μεταφερθεί στη Λευκορωσία, ενώ οι άνδρες του έχουν την επιλογή να τον ακολουθήσουν ή να ενσωματωθούν στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας.

Ο Λουκασένκο τόνισε επίσης ότι ο υπουργός Άμυνας του, Βίκτορ Κρένικοφ, του είχε πει ότι δεν θα τον πείραζε να έχει μια μονάδα σαν την Wagner εντός του λευκορωσικού στρατού. Ο Λευκορώσος ηγέτης έδωσε εντολή στον Κρένικοφ να διαπραγματευτεί με τον Πριγκόζιν για αυτό το ζήτημα. Λίγο πριν επιβεβαιώσει την άφιξη του Πριγκόζιν στην Λευκορωσία, ο Λουκασ΄λενκο είχε δηλώσει ότι η χώρα του θα επωφεληθεί από την «εμπειρία» των μαχητών της ρωσικής παραστρατιωτικής οργάνωσης Wagner. Η δήλωσή του επιβεβαίωνε εμμέσως την παρουσία του αρχηγού της Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν στην χώρα του, ενώ ήδη ένα αεροπλάνο που είχε ξεκινήσει από την Μόσχα, αναμενόταν στην Λευκορωσία.

«Αν οι διοικητές τους έρθουν σε εμάς και μας βοηθήσουν… (Έχουν) εμπειρία. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, είναι μονάδες εφόδου. Θα μας εξηγήσουν αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή», στο στρατιωτικό επίπεδο, είπε ο Λουκασένκο, σύμφωνα με ανακοίνωση της λευκορωσικής προεδρίας. Ο Λουκασένκο αναμένεται από χθες να κάνει δηλώσεις και δεν αποκλείεται να το κάνει όταν θεωρήσει ότι ο Πριγκόζιν είναι ασφαλής στο λευκορωσικό έδαφος.

Αεριωθούμενο Embraer Legacy 600, που έχει καταχωρισθεί στη Ρωσία και συνδέεται με τον επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν στα έγγραφα σχετικά με τις κυρώσεις των ΗΠΑ, ταξίδεψε σήμερα στην Λευκορωσία από τη Ρωσία. Ο ιστότοπος Flightradar24 δείχνει ότι το επιχειρηματικό τζετ ταξίδεψε στην Λευκορωσία νωρίς σήμερα το πρωί.

Οι κωδικοί ταυτοποίησης του αεροσκάφους ταιριάζουν με αυτούς ενός τζετ που συνδέεται από τις ΗΠΑ με την οντότητα Autolex Transport, η οποία συνδέεται με τη σειρά της με τον Πριγκόζιν, όπως αναφέρει το Γραφείο των ΗΠΑ για τον Έλεγχο Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων.

A Embraer Legacy 600 with the Registration “RA-02795” which is reportedly a Business Jet used by Wagner PMC Leader, Yevgeny Prigozhin has landed at Machulishchy Air Force Base to the South of Minsk, Belarus after Taking-Off from an Air Field in the Rostov Region of Southwestern… pic.twitter.com/Ny0oomL6bN

— OSINTdefender (@sentdefender) June 27, 2023