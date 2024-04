Επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ: Η στιγμή της αναχαίτισης ιρανικού πυραύλου στο διάστημα – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Μια σπάνια στιγμή καταγράφηκε από τις κάμερες κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.

Στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, ένα αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ αποτρέπει έναν βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν εκτός της γήινης ατμόσφαιρας, δηλαδή στο διάστημα!

Το βίντεο καταγράφηκε από ερασιτεχνικές κάμερες και αποτελεί σπάνιο φαινόμενο.

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, το αντιπυραυλικό σύστημα που απέκρουσε τον ιρανικό πύραυλο εκτός της γήινης ατμόσφαιρας πιθανότατα ήταν το Arrow-3.

Footage of an Israeli ABM (likely Arrow 2 or 3) achieving an exoatmospheric (space) kill on an Iranian ballistic missile somewhere east of Israel tonight. pic.twitter.com/jKihty4GR0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 14, 2024

Additional clearer footage of Israeli Arrow ABM conducting an exoatmospheric (space) kill on an Iranian ballistic missile earlier tonight. pic.twitter.com/JdrhmSzeI7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 14, 2024