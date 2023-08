Δομινικανή Δημοκρατία: Στους 28 οι νεκροί από την ισχυρή έκρηξη

Αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων της έκρηξης της 14ης Αυγούστου στη Σαν Κριστόμπαλ, στο νότιο τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας, φτάνοντας τους 28 νεκρούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των υγειονομικών αρχών: «Το υπουργείο Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει τον θάνατο άνδρα που βρισκόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας με εγκαύματα τρίτου βαθμού», εξηγεί δελτίο Τύπου.

Update: A patient in ICU becomes the 28th victim of a powerful explosion in the Dominican Republic https://t.co/kdO4FWFOUn — Dánica Coto (@danicacoto) August 18, 2023

Ακόμη, ο υποδιευθυντής κέντρου επειγουσών χειρουργικών επεμβάσεων, Χουλιάν Γκαρσία, τόνισε ότι οι έρευνες συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη στον τόπο της καταστροφής: «Όσο δεν έχουν απομακρυνθεί όλα τα συντρίμμια, δεν θα σταματήσουν οι έρευνες», είπε συγκεκριμένα.

Eleven people have died in an explosion in a small town in the Dominican Republic, with 10 others missing and dozens injured, President Luis Abinader sayshttps://t.co/SHaRxMdUyv pic.twitter.com/l6q8gyXzVa — AFP News Agency (@AFP) August 16, 2023

Dominican Republic-

A massive #explosion occurred at a commercial establishment in the center of the #SanCristóbal province, leaving multiple people dead and injured. Authorities are working on the scene.

pic.twitter.com/jfdpvwtiex — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 15, 2023

Η ισχυρή έκρηξη έπληξε εμπορικό τομέα της Σαν Κριστόμπαλ, πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας, τη Δευτέρα περί τις 15:10 [σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 22:10 ώρα Ελλάδας]. Τα αίτια της καταστροφής, που ακολουθήθηκε από εκτεταμένη πυρκαγιά, παραμένουν ακόμη άγνωστα και οι αρχές λένε απλά πως διενεργούν έρευνα.

Η Σαν Κριστόμπαλ, με περίπου 700.000 κατοίκους, είναι η τέταρτη πολυπληθέστερη επαρχία της Δομινικανής Δημοκρατίας, που μοιράζεται με την Αϊτή το νησί Εσπανιόλα της Καραϊβικής.