Δομινικανή Δημοκρατία: Τουλάχιστον 11 νεκροί, 59 τραυματίες και 10 αγνοούμενοι έπειτα από έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ

Ισχυρή έκρηξη, η αιτία της οποίας παραμένει ακόμη άγνωστη, σε εμπορική συνοικία της πόλης Σαν Κριστόμπαλ, στο νότιο τμήμα της Δομινικανής Δημοκρατίας, στοίχισε τη ζωή σε 11 ανθρώπους – ανάμεσά τους κι ένα βρέφος- ενώ την ίδια στιγμή τραυματίστηκαν 59 άτομα. Μάλιστα σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών που δημοσιοποιήθηκε χθες Τρίτη(15/08) 11 ακόμη άτομα αγνοούνται.

Ειδικότερα, η έκρηξη συγκλόνισε την εμπορική συνοικία της πόλης, πρωτεύουσας της ομώνυμης επαρχίας, τη Δευτέρα περί τις 15:10 [σ.σ. τοπική ώρα· περί τις 22:10 ώρα Ελλάδας] προκαλώντας φωτιά και πελώρια σύννεφα καπνού με τις υγειονομικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 νεκρούς και 59 τραυματίες.

«Έχουμε 11 (αναγνωρισμένα πτώματα), αλλά υπάρχουν κι άλλα», εξήγησε ο διευθυντής κέντρου επειγόντων περιστατικών, ο Χουάν Μανουέλ Μέντες. «Πρέπει να εξακριβώσουμε» αν οστά που ανασύρθηκαν «ανήκουν σε μόνο ένα ή περισσότερα πτώματα», πρόσθεσε ο ίδιος.

Χθες πυροσβέστες ακόμα προσπαθούσαν να σβήσουν τη φωτιά, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με τον κ. Μέντες, υπήρχαν ακόμη «τέσσερις εστίες» ενεργές.

«Ήρθα να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια» στις οικογένειες των θυμάτων, δήλωσε χθες ο πρόεδρος της χώρας Λουίς Αμπιναδέρ στον τόπο της καταστροφής.

Από τους 59 τραυματίες, οι 37 συνέχιζαν να νοσηλεύονται χθες.

«Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό» για να επαληθευτεί τι απέγιναν «οι 11 αγνοούμενοι», ανέφερε το κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της χώρας. «Θα διενεργηθεί έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια αυτού του φρικτού δυστυχήματος», είπε από την πλευρά του ο κ. Αμπιναδέρ.

Η έκρηξη διέλυσε ή προκάλεσε ζημιές σε παρακείμενα κτίρια, ανάμεσά τους κατάστημα ειδών κιγκαλερίας, κτηνιατρική κλινική, γραφεία της εισαγγελίας. Ως τώρα, δεν έχει ανακοινωθεί πού ακριβώς έγινε η έκρηξη — αρχικά, είχε αναφερθεί πως σημειώθηκε μέσα σε κατάστημα. Πολλά οχήματα στον τομέα έγιναν στάχτη.

Περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, της πολιτικής προστασίας και της πυροσβεστικής επιχειρούσαν χθες στον τόπο της καταστροφής, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Μονάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έψαχναν επιζώντες στα συντρίμμια κτιρίων που καταστράφηκαν.

Ο Τύπος δημοσίευσε πληροφορίες κατά τις οποίες άνθρωποι υπέστησαν εγκαύματα στο 30 ως 40% των σωμάτων τους.

