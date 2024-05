Daily Mail: Η Ευρώπη ετοιμάζεται για 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο – Πυρηνικά στο κατώφλι της Ρωσίας, αύξηση της θητείας, στρατιωτικά γυμνάσια και αλλαγές στην αμυντική βιομηχανία

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 είδε τη φρίκη ενός πολέμου μεγάλης κλίμακας να σκοτεινιάζει το κατώφλι της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, σημειώνει η Daily Mail, σε εκτενές αφιέρωμα, με τίτλο «η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο».

Τώρα, έπειτα από δύο και πλέον χρόνια σύγκρουσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει διπλασιάσει τις δυνάμεις του, οι οποίες έχουν σημειώσει αξιοσημείωτα κέρδη στις γραμμές του μετώπου τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς πιέζουν τους κουρασμένους από τον πόλεμο και τους πεινασμένους από πυρομαχικά Ουκρανούς υπερασπιστές.

Η απόφασή του να διορίσει τον πολιτικό οικονομολόγο Αντρέι Μπελούσοφ ως υπουργό Άμυνας υποδηλώνει ότι το Κρεμλίνο είναι αποφασισμένο να διατηρήσει την πολεμική του οικονομία μακροπρόθεσμα.

Ο μακροχρόνιος και φανατικά πιστός υπουργός Εξωτερικών του προέδρου Σεργκέι Λαβρόφ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα αμφισβήτησε αυτό που η Ρωσία αποκαλεί “συλλογική Δύση”, δηλώνοντας ότι τα στρατεύματα της Μόσχας είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν το ΝΑΤΟ στο πεδίο της μάχης.

Υπό το φως του φαύλου κύκλου στις σχέσεις Ανατολής-Δύσης -για να μην αναφέρουμε την ανησυχητική κλιμάκωση των εντάσεων στην Μέση Ανατολή και στον Ινδο-Ειρηνικό- το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ευρωπαίοι εταίροι του θα μπορούσαν σύντομα να αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν έναν οποιοδήποτε αριθμό σημαντικών στρατιωτικών απειλών, γράφει η Daily Mail.

Ως αποτέλεσμα, πολλές χώρες αντιστρέφουν πολιτικές δεκαετιών σε καιρό ειρήνης για να αναζωογονήσουν τις πολεμικές μηχανές τους. Άλλες δεν σταμάτησαν ποτέ και απλώς παγιώνουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ότι είναι έτοιμες για συγκρούσεις.

Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλη η Ευρώπη προσπαθεί τώρα να προετοιμαστεί εν όψει αυτού που μπορεί να βρίσκεται πίσω από τον ορίζοντα, γράφει η εφημερίδα. Εδώ, η MailOnline αξιολογεί τι κάνουν η Βρετανία και οι ηπειρωτικοί σύμμαχοί της για να προετοιμάσουν τις ένοπλες δυνάμεις, τις οικονομίες και τους πολίτες τους για την προοπτική του πολέμου.

Οι στρατοί μπορούν να πολεμήσουν μόνο με τους πόρους που τους διατίθενται. Δεν υπάρχει σαφέστερο παράδειγμα αυτού του αξιώματος από τα μέτωπα της Ουκρανίας, όπου τα στρατεύματα του Κιέβου μπόρεσαν να συγκρατήσουν τους Ρώσους εισβολείς, μόνο χάρη σε μια τεράστια ποσότητα δυτικού οπλισμού.

«Το μέρισμα της ειρήνης τελείωσε»

Μετά από χρόνια μείωσης των στρατιωτικών δυνατοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι πόροι αυτοί παρέμεναν μέχρι πρόσφατα σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από εκείνα που διατηρούνταν κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Αλλά τώρα, σύμφωνα με τα λόγια του υπουργού Άμυνας της Βρετανίας Grant Shapps: “Το μέρισμα της ειρήνης έχει τελειώσει”.

Το ΝΑΤΟ αναμένει από τα δύο τρίτα των μελών του να δεσμεύσουν το 2% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Από αυτά, τουλάχιστον το 20% πρέπει να κατευθυνθεί στην ανάπτυξη νέων στρατιωτικών τεχνολογιών και εξοπλισμού.

Ο Rishi Sunak δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος της δεκαετίας – στο πλαίσιο της μετάβασης της Βρετανίας σε μια “πολεμική οικονομία”.

Η Ευρώπη

Στην ηπειρωτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ για την αύξηση της αμυντικής παραγωγής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ από αυτά τα κονδύλια θα διατεθούν για την παραγωγή βλημάτων πυροβολικού. Δηλωμένος στόχος είναι να παράγονται 2 εκατομμύρια βλήματα ετησίως (μεταξύ άλλων πυρομαχικών) μέχρι το τέλος του 2025 για την Ουκρανία.

Το υπόλοιπο μέρος του προϋπολογισμού προορίζεται για τη διευκόλυνση των προμηθειών, την ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας και την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης σε κρίσιμους αμυντικούς τομείς, όπως “η αντιμετώπιση των υπερηχητικών πυραύλων, η ανάπτυξη μιας σειράς μη επανδρωμένων οχημάτων σε αέρα και έδαφος, όπως και η εξασφάλιση ασφαλούς επικοινωνίας στο διάστημα”, καθώς και για “αμυντικά συστήματα νέας γενιάς, όπως ελικόπτερα και μεσαίου μεγέθους φορτηγά αεροσκάφη”.

Οι Σκανδιναβοί

Η Νορβηγία – μέλος του ΝΑΤΟ αλλά όχι της ΕΕ – ηγείται της προσπάθειας στις Σκανδιναβικές χώρες. Ο πρωθυπουργός Jonas Gahr Støre πρότεινε τον περασμένο μήνα ένα “ιστορικό” 12ετές σχέδιο αμυντικών δαπανών που δεσμεύει το τεράστιο ποσό του 1,6 τρισεκατομμυρίου Κορώνων Νορβηγίας (136 δισεκατομμύρια ευρώ) για την αναζωογόνηση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας του, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των ναυτικών δυνατοτήτων, λόγω της εγγύτητας με τον στόλο πυρηνικών υποβρυχίων της Ρωσίας και της αυξανόμενης ναυτικής ισχύος της Κίνας.

Και η Φινλανδία, μια χώρα που ήδη φημίζεται για τη στρατιωτική της ετοιμότητα, δοκίμασε τις συμβάσεις αμυντικών προμηθειών της και δημιούργησε ένα τεράστιο απόθεμα καυσίμων, σιτηρών και πυρομαχικών για την προετοιμασία ενός πιθανού πολέμου. Έχει επίσης επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε αμυντικές υποδομές. Υπάρχουν τώρα αρκετά καταφύγια σε όλη τη Φινλανδία για να στεγάσουν ολόκληρο τον πληθυσμό.

Επιστράτευση και στρατιωτική θητεία

Αποκαλύφθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι η Γερμανία εξετάζει την επαναφορά της υποχρεωτικής εθνικής θητείας. Η χώρα έχει τρία πιθανά σενάρια για την προετοιμασία των μελλοντικών γενεών σε συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας. Είναι κατανοητό ότι οι αξιωματούχοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο των συζητήσεων με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους και αναμένεται να δημοσιοποιήσουν τα επίσημα σχέδια τον επόμενο μήνα, ανέφερε η εφημερίδα The Sunday Telegraph.

Σε μια πρόταση που εξετάζεται από τους στρατιωτικούς σχεδιαστές στο Βερολίνο, όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες θα υπόκεινται σε στράτευση μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα ψηφιστεί συνταγματική τροποποίηση για τη συμπερίληψη των γυναικών στην υποχρεωτική θητεία.

Αλλά πολλές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να διατηρούν την εθνική θητεία – και άλλες την επανέφεραν πρόσφατα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από δύο και πλέον χρόνια.

Τα κράτη της Βαλτικής και τα Σκανδιναβικά προηγούνται κατά πολύ των δυτικοευρωπαϊκών κρατών όσον αφορά τη στρατιωτική ετοιμότητα – ίσως ως αποτέλεσμα της εγγύτητάς τους με τη Ρωσία. Η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία διατηρούν όλες κάποια μορφή εθνικής θητείας, με τη Λετονία να έχει επαναφέρει την πολιτική αυτή το 2023, καθώς η ανησυχία για τη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία προκάλεσε επανεξέταση της αμυντικής στρατηγικής. Όλοι οι άνδρες πολίτες ηλικίας 18 έως 27 ετών υποχρεούνται πλέον θητεία 12 μηνών.

Βορειότερα, η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Φινλανδία διατηρούν τα δικά τους προγράμματα, με τη Σουηδία να έχει επανενεργοποιήσει την πολιτική της εθνικής θητείας το 2018.

Η Δανία ανακοίνωσε νωρίτερα φέτος ότι οι γυναίκες θα υπόκεινται επίσης σε υποχρεωτική θητεία και αποκάλυψε σχέδια για την επέκταση της διάρκειας της εκπαίδευσης.

Εν τω μεταξύ, ένας στους τρεις Φινλανδούς είναι έφεδρος, πράγμα που σημαίνει ότι η Φινλανδία διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς της Ευρώπης, παρά τον μικροσκοπικό πληθυσμό των μόλις 5,6 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η Αυστρία, η Ελλάδα και η Ελβετία είναι τα άλλα τρία ευρωπαϊκά έθνη που διατηρούν εθνική υπηρεσία, αν και με διαφορετική διάρκεια και ένταση. Προς το παρόν, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να αντιστέκεται στις εκκλήσεις να επαναφέρει την εθνική θητεία, η οποία εγκαταλείφθηκε το 1960.

Ωστόσο, αρκετές κορυφαίες στρατιωτικές προσωπικότητες στη Βρετανία έχουν επίσης υποστηρίξει τις εκκλήσεις για αύξηση των αμυντικών δυνατοτήτων, μετά από μια πολυετή πολιτική μείωσης του μεγέθους των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο βρετανικός στρατός συρρικνώθηκε κατά 28% τα τελευταία 12 χρόνια σε περίπου 103.000 στρατιώτες, εκ των οποίων περίπου 76.000 είναι τακτικοί και 27.000 είναι έφεδροι. Ο στρατηγός σερ Πάτρικ Σάντερς, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε τον Ιανουάριο ότι η Βρετανία θα πρέπει να «εκπαιδεύσει και να εξοπλίσει έναν στρατό πολιτών» για να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ενός χερσαίου πολέμου στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.

Και ο στρατηγός Sir Richard Shirreff, πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ, προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ίσως χρειαστεί να εισαγάγει ένα σύστημα παρόμοιο με αυτό της Φινλανδίας, στο οποίο όλοι οι 18χρονοι άνδρες υποχρεούνται να υπηρετήσουν 6-12 μήνες στο στρατό ή σε μονάδες συνοριοφυλακής.

Ο σερ Ρίτσαρντ, αναπληρωτής Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης από το 2011 έως το 2014, δήλωσε νωρίτερα φέτος: «Νομίζω ότι τώρα… είναι η ώρα να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το αδιανόητο και να πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε αρκετά προσεκτικά την στρατολόγηση, αν θέλουμε να επιτύχουμε τον αριθμό που απαιτείται».

Τα στρατιωτικά γυμνάσια και η ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας

Ίσως η πιο εμφανής επίδειξη των νέων στόχων που βάζει η Ευρώπη για την στρατιωτική της ετοιμότητα έρχεται με τη μορφή των εκπληκτικών πολεμικών γυμνασίων του ΝΑΤΟ. Το Steadfast Defender 2024, μια σειρά ασκήσεων που άρχισαν τον Ιανουάριο και θα ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο, είναι από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια που σχεδίασε ποτέ το δυτικό μπλοκ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Πριν από τη λήξη του, το εγχείρημα-μαμούθ θα έχει γίνει μάρτυρας της συμμετοχής 90.000 στρατιωτών και από τα 32 μέλη της συμμαχίας σε πλήθος διαφορετικών αποστολών, συμπεριλαμβανομένων ασκήσεων με πραγματικά πυρά, στρατηγικού και υλικοτεχνικού σχεδιασμού παιγνίων και της ανάπτυξης διαηπειρωτικών δυνάμεων από τον υψηλό Βορρά πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο έως την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Οι ασκήσεις δεν προορίζονται μόνο για τις χερσαίες δυνάμεις. Εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη και περισσότερα από 50 ναυτικά σκάφη θα εκτελέσουν επίσης ασκήσεις για να μετρήσουν και να ενισχύσουν τις αεροπορικές και θαλάσσιες δυνατότητες του ΝΑΤΟ.

Η Αρκτική

Μία περιοχή με ανανεωμένη εστίαση στις στρατιωτικές ασκήσεις φέτος είναι η Αρκτική, η οποία θα μπορούσε σύντομα να γίνει ένα νέο σύνορο όπου οι παγκόσμιες δυνάμεις συγκρούονται για τη στρατηγική υπεροχή, τον έλεγχο νέων εμπορικών οδών και την πρόσβαση σε προηγουμένως ανεκμετάλλευτους φυσικούς πόρους.

Η Ρωσία εκτιμά την Αρκτική ως «αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα» και έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές στην περιοχή.

Όμως, η ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τους τελευταίους μήνες σημαίνει ότι οι σκανδιναβικές δυνάμεις της Ευρώπης είναι πλέον σε θέση να λειτουργούν πιο στενά από ποτέ και βοηθούν τις ΗΠΑ να αναβαθμίσουν τη δική τους κατανόηση της Αρκτικής και την προσέγγισή τους στην πολική πολιτική.

Η Νορβηγία φιλοξενεί τις χειμερινές ασκήσεις Cold Response του ΝΑΤΟ από το 2006, αλλά φέτος εγκαινίασε το «Nordic Response» – ένα δραματικά ενισχυμένο πρόγραμμα που είδε 20.000 στρατιώτες να συμμετέχουν σε διευρυμένες ασκήσεις στις παγωμένες ακτές της απομακρυσμένης περιοχής Finnmark, περίπου 300 μίλια βόρεια του Αρκτικού Κύκλου.

Εντωμεταξύ, το Όσλο συνεργάστηκε με την Στοκχόλμη και το Ελσίνκι για να βοηθήσει στη διαμόρφωση της ολοκαίνουργιας στρατηγικής της Ουάσινγκτον για την Αρκτική.

Αυτή πρόκειται να δημοσιευθεί τις επόμενες εβδομάδες – σχεδόν 18 μήνες μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός νέου γραφείου αφιερωμένου στη βελτίωση των δυνατοτήτων της Αμερικής στον υψηλό Βορρά.

Αλλού, η εισβολή στην Ουκρανία προκάλεσε την ενίσχυση και της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, με περισσότερα ευρωπαϊκά έθνη πρόθυμα να υποδεχθούν ξένα στρατεύματα στο έδαφός τους.

Η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία φιλοξενούν πλέον από ένα απόσπασμα δυνάμεων του ΝΑΤΟ, ανεβάζοντας το σύνολο των πολυεθνικών ομάδων μάχης στην Ευρώπη σε οκτώ από τις αρχικές τέσσερις στις χώρες της Βαλτικής, συν την Πολωνία.

Και σε μια κίνηση που αψηφά τις πιέσεις του Κρεμλίνου, η Μολδαβία φέρεται να πρόκειται να εμβαθύνει τους αμυντικούς της δεσμούς με την ΕΕ. Η χώρα, η οποία μοιράζεται χερσαία σύνορα με την Ουκρανία, βρίσκεται κοντά στην υπογραφή ενός νέου αμυντικού συμφώνου που θα δει το Κισινάου να αυξάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους Ευρωπαίους εταίρους, να συμμετέχει σε κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και να κερδίζει την ένταξη στα κοινά προγράμματα προμήθειας όπλων της ΕΕ, σύμφωνα με τους FT.

Αμερικανιά πυρηνικά όπλα την Ευρώπη

Η πυρηνική αποτροπή της Ευρώπης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών όπλων, περίπου 5.200 έναντι 5.800 της Ρωσίας – αν και περισσότερα από χίλια από αυτά πιστεύεται ότι έχουν αποσυρθεί και αναμένουν τον αφοπλισμό τους.

Αρκετές εκατοντάδες από αυτές τις πυρηνικές κεφαλές βρίσκονται σε διάφορα ευρωπαϊκά εδάφη – κυρίως σε τοποθεσίες στη Γερμανία, την Ιταλία και τις Κάτω Χώρες. Ωστόσο, η Σουηδία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ανακοίνωσε ότι θα ήταν πρόθυμη να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ στο έδαφός της σε καιρό πολέμου, μια κίνηση που επικρίθηκε έντονα από τους υποστηρικτές του αφοπλισμού.

Το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ εγκατέλειψε εντυπωσιακά δύο αιώνες στρατιωτικής ουδετερότητας για να ενταχθεί στο μπλοκ ασφαλείας τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, και το κοινοβούλιο της χώρας πρόκειται τώρα να ψηφίσει τον Ιούνιο μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας (DCA) με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα δώσει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε στρατιωτικές βάσεις στη Σουηδία.

Η Σουηδική Ένωση Ειρήνης και Διαιτησίας, μεταξύ άλλων, διεξάγει εκστρατεία για να ζητήσει από την κυβέρνηση να εγγράψει στη συμφωνία DCA ότι η Σουηδία δεν θα επιτρέψει πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ στο έδαφός της. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson δήλωσε ότι η φιλοξενία αμερικανικών πυρηνικών όπλων μπορεί να είναι απαραίτητη «σε περίπτωση πολέμου».

«Στο απολύτως χειρότερο σενάριο, οι δημοκρατικές χώρες στο δικό μας μέρος του κόσμου πρέπει τελικά να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους έναντι χωρών που θα μπορούσαν να μας απειλήσουν με πυρηνικά όπλα», δήλωσε στο σουηδικό δημόσιο ραδιόφωνο.

Η δήλωση του Kristersson ήρθε εβδομάδες αφότου ο Πολωνός πρόεδρος Andrzej Duda δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η χώρα του θα ήταν έτοιμη να τοποθετήσει αμερικανικά όπλα στο έδαφός της, δεδομένης της απόφασης της Ρωσίας να αναπτύξει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στη γειτονική Λευκορωσία, στα τέλη του περασμένου έτους.

Βρετανία – Γαλλία

Εν τω μεταξύ, η Βρετανία και η Γαλλία – οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν τα δικά τους πυρηνικά οπλοστάσια – βρίσκονται σε διαδικασία αναβάθμισης των υφιστάμενων δυνατοτήτων τους και προσθήκης νέων τα επόμενα χρόνια.

Τον Μάρτιο, ο αμυντικός εργολάβος Babcock ανακοίνωσε σύμβαση με την βρετανική Υπηρεσία Υποβρυχίων (Submarine Delivery Agency – SDA) – υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας – για την εκτέλεση αναβάθμισης ύψους 560 εκατομμυρίων λιρών του HMS Victorious, ενός από τα τέσσερα υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων (SSBN) της κατηγορίας Vanguard του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το HMS Vigilant – ένα άλλο SSBN – είναι ήδη το επόμενο στη σειρά που θα υποβληθεί σε τέτοια μετασχηματιστική συντήρηση μόλις ολοκληρωθούν οι αναβαθμίσεις του Victorious.

Αν και τα σκάφη της κλάσης Vanguard συνεχίζουν να διατηρούν την πυρηνική αποτροπή της Βρετανίας, τα υποβρύχια αυτά θα αντικατασταθούν την επόμενη δεκαετία από τέσσερα φοβερά υποβρύχια της κλάσης “Dreadnought” – τρία από τα οποία βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή.

Ο υπουργός αμυντικών προμηθειών James Cartlidge δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι το πρόγραμμα Dreadnought βρίσκεται σε καλό δρόμο για την αντικατάσταση του στόλου Vanguard με κόστος «εντός του αρχικού προϋπολογισμού των 31 δισεκατομμυρίων λιρών συν 10 δισεκατομμύρια λίρες για απρόβλεπτες ανάγκες».

Παράλληλα, η Βρετανία συνεχίζει να αυξάνει το απόθεμα πυρηνικών όπλων της από 225 σε 260 – πλησιάζοντας το σύνολο της Γαλλίας – και πιστεύεται επίσης ότι κατασκευάζει μια νέα κατηγορία πυρηνικών κεφαλών.

Η Γαλλία προχωρά επίσης σε αναμόρφωση του πυρηνικού υποβρυχιακού της οπλοστασίου, ανακοινώνοντας τον Μάρτιο ότι άρχισε η κατασκευή της τελευταίας γενιάς SSBN με την ονομασία «SNLE 3G». Τρία ακόμη σχεδιάζεται να τεθούν σε υπηρεσία πριν από το 2035 και λέγεται ότι είναι τόσο προηγμένα που θα παραμείνουν σε υπηρεσία μέχρι τη δεκαετία του 2080 και μετά.