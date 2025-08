Χονγκ Κονγκ: Καταρρακτώδεις βροχές προκαλούν πλημμύρες και καταστροφές – Κλειστά σχολεία και νοσοκομεία, 10.000 κεραυνοί «φώτισαν» την πόλη

Το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, εκδίδοντας την υψηλότερη προειδοποίηση για καιρικές συνθήκες, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές οδήγησαν στο κλείσιμο των σχολείων, των νοσοκομείων και άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Οι πλημμύρες έχουν μετατρέψει τις σκάλες σε διάφορα σημεία πόλης σε καταρράκτες.

Οι σφοδρές βροχές, που έπληξαν το Χονγκ Κονγκ και τις γύρω περιοχές της Νότιας Κίνας, έφτασαν σε ένταση 90 χιλιοστών βροχής την ώρα, με περισσότερους από 10.000 κεραυνούς να φωτίζουν τον ουρανό της πόλης από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6:59.



Οι βροχοπτώσεις δημιούργησαν θεαματικούς καταρράκτες που κατηφόριζαν από τις απότομες πλαγιές και πλημμύριζαν τις σκάλες που συνδέουν τα διαφορετικά επίπεδα της πόλης.

Αντιμέτωποι με τις καταστροφικές πλημμύρες, οι Αρχές του Χονγκ Κονγκ αναγκάστηκαν να παρατείνουν την «μαύρη» προειδοποίηση για βροχόπτωση έως τις 3 το απόγευμα.

Το νερό είχε φτάσει σε ύψος μέχρι τους αστραγάλους έξω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της πόλης, με τις υγειονομικές Αρχές να ανακοινώνουν το κλείσιμο των κλινικών λόγω της βροχής.

Οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι καταστροφικές πλημμύρες, τις οποίες οι μετεωρολόγοι συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις στην ηπειρωτική Κίνα.

Αυτές οι καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει θύματα, εκτοπισμένα άτομα και δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομικές ζημιές.

Οι καταιγίδες ακολούθησαν καταστροφικές πλημμύρες στη Νότιο Κίνα το Σαββατοκύριακο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε πέντε άτομα στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν περισσότεροι από 1.300 διασώστες.

SAFEGUARDING💙HK ALL THE WAY⛈️ Since 5:50am— @ObservatoryHK ’s issued the⚠️Black Rainstorm Warning—with various districts across🇭🇰being flooded & multiple vehicles🚗🚐🚌being stuck in deluges.



Μέχρι το πρωί της Τρίτης, τέσσερις ποταμοί στην επαρχία είχαν φτάσει σε επικίνδυνο ύψος και υπήρχε κίνδυνος υπερχείλισης των οχθών τους.

Η περιοχή του Χονγκ Κονγκ, της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ και του Μακάο, που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της στρατηγικής πρωτοβουλίας του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για τη Μεγαλύτερη Περιοχή του Κόλπου (Greater Bay Area), συνδυάζει τη χρηματοοικονομική δύναμη του Χονγκ Κονγκ με τη βιομηχανική και τεχνολογική ισχύ της Γκουανγκντόνγκ.

Severe #flooding hit several areas across #HongKong on Tuesday morning. According to the Hong Kong Observatory, most parts of the city recorded over 100 millimeters of rainfall. Central and Western District, Tseung Kwan O, the Kowloon Peninsula, and Tai Po saw rainfall exceeding… pic.twitter.com/ObGUfBFAIs

— China Daily Asia (@ChinaDailyAsia) August 5, 2025