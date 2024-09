Χαμός σε ροκ συναυλία: Τραγουδιστής επιτέθηκε σε κιθαρίστα – Μόλις είχε επανενωθεί το συγκρότημα – Δείτε βίντεο

Η πολυαναμενόμενη επανένωση των Jane’s Addiction κατέληξε σε έναν απροσδόκητο και εκρηκτικό καβγά επάνω στη σκηνή της συναυλίας τους στη Βοστώνη την Παρασκευή το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο τραγουδιστής της μπάντας, Perry Farrell, επιτέθηκε στον κιθαρίστα Dave Navarro, προκαλώντας τη διακοπή του live και αφήνοντας το κοινό σοκαρισμένο να αναρωτιέται για το μέλλον της περιοδείας τους.

Ο καβγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του τραγουδιού «Ocean Size», όταν ο Farrell άρχισε ξαφνικά να φωνάζει «f@k you» στο κοινό, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να στρέφεται προς τον Navarro, ο οποίος βρισκόταν στα δεξιά του. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, ο Farrell επιτέθηκε με τον ώμο του στον ανυποψίαστο κιθαρίστα και άρχισε να τον προκαλεί.

Παρά την ψυχραιμία του Navarro, ο Farrell επιτέθηκε ξανά με τον αγκώνα του, αναγκάζοντας τα μέλη του συγκροτήματος και του προσωπικού της συναυλίας να επέμβουν για να τον συγκρατήσουν. Καθώς τα φώτα έπεσαν, οι μπουνιές στο πίσω μέρος της σκηνής έπεφταν «βροχή».

Αργότερα, τρία μέλη του συγκροτήματος, ο Navarro, ο μπασίστας Eric Avery και ο ντράμερ Stephen Perkins, πήγαν στο μπροστινό μέρος της σκηνής και αποχαιρέτησαν το κοινό κάνοντας χειρονομίες με το σύμβολο της ειρήνης και έλαβαν θερμό χειροκρότημα από τους θαυμαστές τους.



Ο φωτογράφος Brian MacKenzie, ο οποίος ήταν παρών για να καλύψει τη συναυλία, σχολίασε στο X ότι πολλοί από το κοινό αρχικά θεώρησαν πως ο καβγάς ήταν ένα καλοσχεδιασμένο «σκηνικό» μεταξύ των μελών της μπάντας. «Ο Perry κρατούσε μια μεγάλη μπουκάλα κρασί όλο το βράδυ, ενώ ο Navarro και ο Avery φαίνονταν πιο εκνευρισμένοι απ’ ό,τι συνήθως» ανέφερε.

Μέχρι το Σάββατο το πρωί, ούτε η μπάντα ούτε τα μέλη της είχαν προβεί σε δημόσιο σχόλιο για το επεισόδιο, αφήνοντας τους θαυμαστές να αναρωτιούνται αν η περιοδεία τους θα συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί. Ωστόσο, το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Liam Gallagher των Oasis…



Το περιστατικό στη Βοστώνη δεν ήταν το πρώτο σημάδι ότι η περιοδεία των Jane’s Addiction αντιμετώπιζε προκλήσεις και προβλήματα. Λίγες ημέρες πριν, στις 10 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στη Νέα Υόρκη, ο Farrell ανέφερε ότι είχε προβλήματα με τη φωνή του, λέγοντας στο κοινό: «Κυρίες και κύριοι, πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Κάτι δεν πάει καλά με τη φωνή μου. Δεν μπορώ να πιάσω τις νότες ξαφνικά».

Η αδυναμία του τραγουδιστή να αποδώσει φωνητικά όπως συνήθως φάνηκε να επηρεάζει την απόδοση του συγκροτήματος στη σκηνή. Παρά τα προβλήματα, την επόμενη μέρα ο μπασίστας Eric Avery έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, λέγοντας ότι ανυπομονούσε για τη δεύτερη συναυλία τους στο Μανχάταν και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η απόδοση τους θα ήταν καλύτερη.

Η περιοδεία του 2024 σηματοδότησε την πολυαναμενόμενη επανένωση των τεσσάρων αρχικών μελών του συγκροτήματος, καθώς ο Eric Avery επέστρεψε στη σύνθεση το 2022, και ο Navarro, ο οποίος είχε αποχωρήσει από προηγούμενες περιοδείες λόγω προβλημάτων υγείας, ενσωματώθηκε ξανά στο γκρουπ. Ο Farrell είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για την απουσία του Navarro. «Μου λείπει ο αγαπημένος μου κιθαρίστας. Όμως, ζω για να φέρνω ψυχαγωγία και τέχνη στον κόσμο. Ό,τι μπορώ να κάνω για να σας ψυχαγωγήσω, για να σας εντυπωσιάσω, αυτός είναι ο σκοπός μου».

Όταν ο Navarro δεν μπορούσε να συμμετάσχει στις προηγούμενες περιοδείες, η μπάντα έφερε ως αντικαταστάτες τον κιθαρίστα των Queens of the Stone Age, Troy Van Leeuwen, και τον Josh Klinghoffer από τους Red Hot Chili Peppers. Ο Farrell είχε αναφέρει σχετικά με την αντικατάσταση του Navarro: «Πώς βρίσκεις κάποιον για να “μπει στα παπούτσια” του Dave Navarro; Έπρεπε να αναζητήσουμε ανθρώπους που αγαπούσαμε και να επιλέξουμε εκείνον που ταίριαζε καλύτερα, και ο Troy ήταν ο κατάλληλος».

Το περιστατικό της Βοστώνης, σε συνδυασμό με τα προβλήματα φωνής του Farrell και τη rock ‘n’ roll δυναμική της μπάντας στη σκηνή, έχει αφήσει τους θαυμαστές να αναρωτιούνται για το μέλλον της περιοδείας των Jane’s Addiction. Η έξαρση θυμού του Farrell, ο οποίος φάνηκε σωματικά και συναισθηματικά εκτός ελέγχου, δημιούργησε ερωτήματα για τις σχέσεις μεταξύ των μελών της μπάντας, αλλά και για το αν θα καταφέρουν να συνεχίσουν τις προγραμματισμένες εμφανίσεις τους.

