Live – Άρχισε το λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του πάπα Φραγκίσκου – Oι πρώτες εικόνες

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής (27/4) άρχισε το λαϊκό προσκύνημα στον τάφο του πάπα Φραγκίσκου, στη βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζιόρε.

Το Βατικανό είχε αποφασίσει ότι ο ναός θα άνοιγε αύριο, αλλά η είσοδος των πιστών επετράπη τελικά από σήμερα νωρίς το πρωί. Εκατοντάδες νέοι, οικογένειες, Ιταλοί και ξένοι προσκυνητές περιμένουν, με ένα λουλούδι στο χέρι, να μπορέσουν να εισέλθουν στην εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Παρθένο και να τιμήσουν, με τον δικό τους τρόπο, τη μνήμη και το έργο του Φραγκίσκου.

Τις επόμενες εννέα ημέρες στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου θα πραγματοποιούνται προσευχές υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του εκλιπόντα ποντίφικα, ενώ αύριο αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία έναρξης του κονκλαβίου.

Pope Francis’ tomb in a niche in the Basilica of St. Mary Major can now be visited by the faithful, as the Church commemorates the late Pope with the second day of the Novemdiales, or ‘nine days’ of mourning. pic.twitter.com/AyhukxUtmV

