Αποστολή στο Ισραήλ: Αγωνία για τους αμάχους στα νοσοκομεία της Γάζας

Κόκκινο χτυπάει η αγωνία για τους αμάχους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε νοσοκομεία της Γάζας, με την Χαμάς να πυροβολεί όποιον προσπαθεί να τα εγκαταλείψει και ταυτόχρονα να μην αφήνει την παραλαβή καυσίμων από τους Ισραηλινούς, όπως καταγγέλλει ο Ισραηλινός στρατός.

Ανταπόκριση από Ασντόντ – Ισραήλ: Χρήστος Μαζανίτης

Περισσότεροι από 200.000 εγκατέλειψαν την Β. Γάζα προς τον Νότο τις τελευταίες ημέρες. Ο Ishaq Sidr, υπουργός τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας πληροφοριών της Παλαιστινιακής Αρχής, ισχυρίζεται ότι οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες στη Λωρίδα της Γάζας θα σταματήσουν εντελώς την Πέμπτη λόγω έλλειψης καυσίμων και θα επιδεινώσουν την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Νωρίς το πρωί, στρατιώτες του IDF έφτασαν στην είσοδο του νοσοκομείου και τοποθέτησαν 300 λίτρα καυσίμων για επείγουσες ιατρικές ανάγκες. Η Χαμάς εμπόδισε τους υπεύθυνους του νοσοκομείου να παραλάβουν τα καύσιμα.

Ο Ισραηλινός Στρατός – IDF έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα μια συνομιλία μεταξύ ενός ανώτερου Ισραηλινού αξιωματούχου στο Αρχηγείο Συντονισμού και Διασύνδεσης και ενός ανώτερου αξιωματούχου της Γάζας στο νοσοκομείο Shifa, που συντονίζει την παράδοση καυσίμων στην είσοδο του νοσοκομείου:

Δημοσίευσαν και φωτογραφία των στρατευμάτων του IDF που τοποθετούν 300 λίτρα καυσίμων στην είσοδο του νοσοκομείου Shifa νωρίς το πρωί:

Αργότερα, ο Ισραηλινός Στρατός έλαβε ενημέρωση ότι αξιωματούχοι της Χαμάς εμπόδισαν το νοσοκομείο να παραλάβει τα καύσιμα.

Στη δημοσιότητα έδωσαν επίσης ηχογράφηση συνομιλίας μεταξύ ενός αξιωματικού του IDF και ενός ανώτερου αξιωματούχου του υπουργείου Υγείας στην Γάζα, ο οποίος δηλώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς, Yosef Abu Rish, τους απαγόρευσε και τους εμπόδισε να λάβουν τα καύσιμα:

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ισχυρίζεται ότι το Νοσοκομείο Shifa της πόλης της Γάζας «δεν λειτουργεί πλέον ως νοσοκομείο».

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανέφερε στο Twitter ότι ο οργανισμός του ΟΗΕ έχει αποκαταστήσει την επικοινωνία με τις επαφές του στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, λέγοντας ότι «η κατάσταση είναι τρομερή και επικίνδυνη», ότι οι γιατροί εργάζονται χωρίς ρεύμα ή νερό και ότι «ο αριθμός των ασθενών οι θάνατοι έχουν αυξηθεί σημαντικά».

Ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός.

.@WHO has managed to get in touch with health professionals at the Al-Shifa hospital in #Gaza.

The situation is dire and perilous.

It’s been 3 days without electricity, without water and with very poor internet which has severely impacted our ability to provide essential…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 12, 2023