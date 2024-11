Αμερικανικές εκλογές 2024: Το μεγάλο χάσμα των φύλων και των φυλών στις ψήφους – Η «φόρμουλα επιτυχίας» της Χάρις και η «αυταρχική» ρητορική του Τραμπ

Στις φετινές προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται σε μια σκληρή αναμέτρηση, όπου το αποτέλεσμα θα μπορούσε να κριθεί από τη διαφοροποίηση των φύλων και των φυλών στις ψήφους. Οι γυναίκες ψηφοφόροι φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο, με τη Χάρις να απολαμβάνει υψηλότερη υποστήριξη μεταξύ τους, ενώ ο Τραμπ κερδίζει τη στήριξη των ανδρών.

Τα δημοσκοπικά δεδομένα δείχνουν ένα σταθερό χάσμα μεταξύ των φύλων, με την Χάρις να έχει προβάδισμα 11 μονάδων μεταξύ των γυναικών (53% έναντι 42%), ενώ ο Τραμπ έχει πλεονέκτημα 5 μονάδων μεταξύ των ανδρών (50% έναντι 45%).

Η διαφορά αυτή ευθυγραμμίζεται με τις παραδοσιακές τάσεις, καθώς από το 1996, οι γυναίκες γενικά προτιμούν τους Δημοκρατικούς υποψηφίους. Ωστόσο, η πλειονότητα των λευκών γυναικών είχε υποστηρίξει τον Τραμπ έναντι της Χίλαρι Κλίντον το 2016, με το ίδιο μοτίβο να διατηρείται και στις εκλογές του 2020.

Στις φετινές εκλογές, όμως, δημοσκοπήσεις υπάρχουν ενδείξεις μετατόπισης, με ένα ποσοστό των λευκών γυναικών να δείχνει προτίμηση προς τη Χάρις.

Παράλληλα, το ζήτημα των αμβλώσεων έχει ενισχύσει την επιρροή των γυναικών ψηφοφόρων, ειδικά από το 2022 όταν η ανατροπή στα αναπαραγωγικά δικαιώματα οδήγησε σε εκλογικά αποτελέσματα υπέρ των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Χάρις ευνοείται από την ευαισθητοποίηση και την κινητοποίηση των γυναικών ψηφοφόρων γύρω από αυτό το θέμα, ενώ ο Τραμπ, παρά τις αλλαγές στη ρητορική του, εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις για τις θέσεις του.

Οι γυναίκες νεαρής ηλικίας, που προσδιορίζονται όλο και περισσότερο ως φιλελεύθερες, θέτουν τις αμβλώσεις στην κορυφή των ανησυχιών τους, ενώ για τις γυναίκες συνολικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα, μετά την οικονομία και τον πληθωρισμό.

I trust women to make decisions about their own bodies. pic.twitter.com/Oy0dkW0TGE



Οι γυναίκες ήδη προηγούνται στην προσέλευση στις πρώτες εκλογικές διαδικασίες, μέσω της πρόωρης ψηφοφορίας, με ποσοστό 54% έναντι 43,6% για τους άνδρες. Σημαντικά ποσοστά γυναικών ψηφοφόρων έχουν προσέλθει στις κάλπες σε πολιτείες-κλειδιά, στοιχείο που ενισχύει την αισιοδοξία των Δημοκρατικών, σύμφωνα με τον στρατηγικό αναλυτή Τομ Μπονιέρ.

Οι γυναίκες συνιστούν μεγαλύτερο ποσοστό στο εκλογικό σώμα, και οι πολιτικοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η υπεροχή της Χάρις μεταξύ τους ενδέχεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης.

Ο βετεράνος Ρεπουμπλικάνος δημοσκόπος Γουίτ Έιρς ανέφερε ότι η «φόρμουλα της επιτυχίας» για τη Χάρις είναι να κερδίσει την υποστήριξη των γυναικών με μεγαλύτερο ποσοστό από όσο χάνει στους άνδρες, ενώ για τον Τραμπ η στρατηγική είναι ακριβώς αντίστροφη.

Η Χάρις έχει εστιάσει στα δικαιώματα της άμβλωσης, ως ένα από τα κεντρικά θέματα της προεκλογικής της εκστρατείας, πραγματοποιώντας αρκετές εκδηλώσεις με διάσημες προσωπικότητες στο πλευρό της, όπως η Beyoncé στο Τέξας, και επισκέψεις σε πολιτείες-κλειδιά όπως το Μίσιγκαν.

Η Σελίντα Λέικ, έμπειρη δημοσκόπος των Δημοκρατικών, επισημαίνει ότι η δυναμική του θέματος των αμβλώσεων είναι εξαιρετικά ισχυρή, ιδιαίτερα ανάμεσα στις νεαρές γυναίκες, με τη Χάρις να προηγείται με 40 μονάδες στις γυναίκες 19-29 ετών έναντι του Τραμπ, ο οποίος έχει προβάδισμα μόνο 5 μονάδων στους νέους άνδρες της ίδιας ηλικίας.

Παράλληλα, η εκστρατεία της Χάρις έχει επικεντρωθεί και στους άνδρες, με προτάσεις που απευθύνονται ειδικά στους Αφροαμερικανούς άνδρες, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την υποστήριξη τους.

Ενώ οι δημοσκοπήσεις στις αρχές του φθινοπώρου έδειχναν πτώση στη στήριξή της από τους Αφροαμερικανούς άνδρες, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Χάρις έχει επανακάμψει, καταγράφοντας 76% υποστήριξη στους Αφροαμερικανούς άνδρες και 87% στις Αφροαμερικανίδες γυναίκες.

«Η ψήφος των γυναικών θα είναι καθοριστική σε αυτές τις εκλογές», δήλωσε η Κάθριν Τέιτ, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Brown, για το τι πρέπει να περιμένουμε την ημέρα των εκλογών. «Αν η Χάρις κερδίσει, θα είναι επειδή οι γυναίκες την εξέλεξαν», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει στρέψει τις προσπάθειές του στην κινητοποίηση των ανδρών ψηφοφόρων, ειδικά των νέων και των πολιτικά αναποφάσιστων ή αδιάφορων, που παραδοσιακά εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής.

Ο ίδιος και ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του, γερουσιαστής Τζέι Ντι Βανς από το Οχάιο, εμφανίστηκαν στο δημοφιλές podcast του Τζο Ρόγκαν, ενώ ο Τραμπ περιβάλλεται συχνά από «μάτσο» φιγούρες, όπως ο Έλον Μασκ και ο Χαλκ Χόγκαν.

Σε γενικές γραμμές, η στρατηγική του επικεντρώνεται στην ανάδειξη ενός «δυναμικού» άνδρα με αυταρχική ρητορική, προσεγγίζοντας ψηφοφόρους που ταυτίζονται με μια τέτοια εικόνα.

Ωστόσο, οι άκομψες και σεξιστικές επιθέσεις κατά της Κάμαλα Χάρις ενδέχεται να λειτουργήσουν και ως μπούμερανγκ. Ενώ οι προσβολές αυτές μπορεί να ενεργοποιήσουν την ανδρική βάση των ψηφοφόρων του, ενδέχεται ταυτόχρονα να αποξενώσουν άλλους ψηφοφόρους. Οι δηλώσεις του Βανς για τις «γεροντοκόρες με γάτες» και η σκληρή κριτική του για το γάμο είχαν προκαλέσει εξ αρχής αντιδράσεις.

Ο Τραμπ προηγείται στις δημοσκοπήσεις κατά 13 μονάδες στους λευκούς άνδρες και κατά 30 μονάδες στους λευκούς άνδρες και γυναίκες χωρίς πτυχίο, ενώ ηγείται κατά 4 μονάδες στις λευκές γυναίκες, μια κρίσιμη ομάδα ψηφοφόρων, αν και με μικρότερο ποσοστό από το 2020.

Ο Τραμπ έχει επίσης εντείνει τις προσπάθειές του για προσέγγιση των Ισπανόφωνων ψηφοφόρων, με τη δημοσκόπηση των ABC News/Ipsos να αποδίδει 55% στη Χάρις και 41% στον Τραμπ.

Η Χάρις κατέκρινε πρόσφατα την προκλητική δήλωση του Τραμπ ότι θα «προστατέψει» τις γυναίκες «είτε το θέλουν είτε όχι», με τον ίδιο να παραδέχεται ότι οι σύμβουλοί του είχαν απορρίψει αυτή τη φράση ως «ακατάλληλη». Η δήλωση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με τη Χάρις να την χαρακτηρίζει «προσβλητική για όλους».

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν ψηφοφόροι του Τραμπ που δεν αντικατοπτρίζονται στις δημοσκοπήσεις, καθώς δεν έχουν εκφραστεί ανοιχτά. Άλλωστε, ο πρώην Πρόεδρος χθες, στην τελευταία του προεκλογική εκστρατεία, αναφέρθηκε στη λεγόμενη «σιωπηλή πλειοψηφία», μιας ιστορική φράση που αποδίδεται στον Ρίτσαρντ Νίξον.

«Η σιωπηλή πλειοψηφία επέστρεψε και αύριο πρέπει να βγείτε έξω και να ψηφίσετε», είπε ο Τραμπ.

Την ίδια φράση χρησιμοποίησε και η η υποψήφια των Ρεπουμπλικανών για τη Γερουσία της Αριζόνα, Κάρι Λέικ.

The media told us the MAGA movement is dead.

From where I’m standing, it’s alive and well.

We’re going to show the world tomorrow,

It’s time for the silent majority tp step forward, go into the voting booth, and cast their vote for Donald J. Trump for President and Kari Lake… pic.twitter.com/wXhP6kJJjz

— Kari Lake (@KariLake) November 5, 2024