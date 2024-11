Αμερικανικές εκλογές 2024: Οι αναποφάσιστοι στο «στόχαστρο» των δύο μονομάχων, δύο ημέρες πριν από την ψηφοφορία

Οι ΗΠΑ βρίσκονται μια ανάσα πριν από τις προεδρικές εκλογές και η εκστρατεία της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις και του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εστιάζουν να πείσουν τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες δεν απευθύνονται τόσο σε αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει ποιον υποψήφιο να υποστηρίξουν, αλλά κυρίως σε εκείνους που κλίνουν στο να μην ψηφίσουν καθόλου. Αυτή η ομάδα των αναποφάσιστων ψηφοφόρων αντιπροσωπεύει σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές, ένα σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος, σε σύγκριση με το μόλις 3% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων που παραμένουν αναποφάσιστοι σχετικά με την επιλογή υποψηφίου.

Ο Μπιλ Μακιντέρφ, Ρεπουμπλικάνος δημοσκόπος, σημειώνει μιλώντας στην «Wall Street Journal» ότι η μεγαλύτερη πρόκληση και για τις δύο εκστρατείες είναι να πείσουν αυτούς τους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν. Η επιτυχία οποιασδήποτε πλευράς εξαρτάται περισσότερο από την κινητοποίηση αυτών των πολιτών για να ψηφίσουν παρά από τη μεταστροφή εκείνων που ακόμη ταλαντεύονται μεταξύ Χάρις ή Τραμπ. Για τον σκοπό αυτό, και οι δύο εκστρατείες και οι εθελοντικές ομάδες που συνδέονται με αυτές χρησιμοποίησαν στρατηγικές στοχευμένης διαφήμισης.

Η «MAGA Inc.», της οποίας ηγείται ο Έλον Μασκ που υποστηρίζει τον Τραμπ, ξεκίνησε μια επιθετική διαφημιστική καμπάνια στις αρχές Οκτωβρίου, στοχεύοντας περίπου 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους σε πολιτείες-κλειδιά που κλίνουν προς τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά έχουν ασυνεπές ιστορικό ψήφου. Αυτή η πρωτοβουλία βασίζεται πάνω σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια που απευθύνεται σε 4 εκατομμύρια πιθανούς Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους που δεν ψήφισαν στις τελευταίες τρεις προεδρικές εκλογές. Αυτές οι διαφημίσεις σχεδιάστηκαν για πλατφόρμες streaming, επιτρέποντας ακριβή στόχευση. Μέχρι την περασμένη Πέμπτη, περίπου το 20% αυτών των Ρεπουμπλικάνων ψηφοφόρων είχαν ήδη επιστρέψει τα ψηφοδέλτιά τους, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα των στοχευμένων ψηφιακών διαφημίσεων.

Παρομοίως, η «Priorities USA», μια κορυφαία υποστηρικτική ομάδα των Δημοκρατικών, στοχεύει στην κινητοποίηση ψηφοφόρων που τείνουν να υποστηρίξουν τη Χάρις αλλά δεν είναι πλήρως δεσμευμένοι να συμμετάσχουν στις εκλογές. Αυτή η ομάδα εκτιμάται ότι περιλαμβάνει περίπου το 11% όλων των ψηφοφόρων. Η στρατηγική τους περιλάμβανε διαφημίσεις που αξιοποιούν την κοινωνική πίεση. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ψυχολογικής τακτικής των Δημοκρατικών για να ενισχυθεί η συμμετοχή, παρουσιάζοντας την ψήφο ως κοινωνική υποχρέωση.

