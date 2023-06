Επιδρομή στα γραφεία της μισθοφορικής εταιρείας Wagner στην Αγία Πετρούπολη πραγματοποίησαν οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με αναφορές στα ρωσικά ΜΜΕ, οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών εντόπισαν 47 εκατομμύρια δολάρια σε χάρτινες κούτες κοντά στο γραφείο του επικεφαλής της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο επικεφαλής της μισθοφορικής ομάδας είπε ότι τα κουτιά με ρευστό χρήμα προορίζονταν για την κάλυψη της μισθοδοσίας, αλλά και άλλα έξοδα των μαχητών της αναφερόμενης εταιρίας μισθοφόρων.

Ναρίσκιν: Απέτυχε η πυροδότηση εμφυλίου πολέμου

Ο Σεργκέι Ναρίσκιν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας της Ρωσίας, SVR, δήλωσε ότι είναι σαφές ότι αυτό που χαρακτήρισε ως μια απόπειρα αποσταθεροποίησης της κοινωνίας και πυροδότησης ενός αδελφοκτόνου εμφυλίου πολέμου απέτυχε, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ναρίσκιν αναφερόταν σε αυτό που οι ρωσικές αρχές αποκαλούν ένοπλη ανταρσία του αρχηγού της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

⚡️The Russian media reports that a Gazelle filled with boxes of money was discovered near #Prigozhin‘s office. According to preliminary data, about 4 billion rubles were found there.

Prigozhin confirmed that the gazelle with the money belonged to him, and the money was intended… pic.twitter.com/B2ioogaGVb

— KyivPost (@KyivPost) June 24, 2023