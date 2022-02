Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του ’60 μήνα προς μήνα

Η δεκαετία του ’60 ήταν μία πολύ δημιουργική δεκαετία, την ονόμασαν “η δεκαετία της κουλτούρας”. Χαρακτηρίστηκε – μεταξύ άλλων – από την δολοφονία του John F. Kennedy και του Martin Luther King, την βρετανική εισβολή στις ΗΠΑ των μουσικών συγκροτημάτων με επικεφαλείς του Beatles, την παραίτηση Nixon, το φεστιβάλ του Woodstock, τον πόλεμο των 6 ημερών, την χούντα στην Ελλάδα, την φεμινιστική έκρηξη και την κατάκτηση της σελήνης από τον άνθρωπο!

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Τα βινύλια εξακολουθούσαν να σαρώνουν την αγορά, απλώς ήρθε να συμπληρώσει τις ανάγκες ακρόασης και η κάπως πιο πρακτική, όσον αφορούσε στην φορητότητα, αναλογική κασέτα, που ήταν εφεύρεση της Φίλιπς. Μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας ανήκουν σε μεγάλα ονόματα του διεθνούς πενταγράμμου, όπως οι: Elvis Presley, Connie Francis, Brenda Lee, The Shadows, The Drifters, Del Shannon, Ray Charles, Cliff Richard, Little Eva, Pat Boone, Lesley Gore, The Beatles, The Animals, Roy Orbison, The Supremes, Bobby Vinton, Petula Clark, The Rolling Stones, The Byrds, Nancy Sinatra, The Mamas & The Papas, Frank Sinatra, Four Tops, The Beach Boys, Tom Jones, The Monkees, Procol Harum, Bee Gees, Simon & Garfunkel, Marvin Gaye, Creedence Clearwater Revival και άλλοι.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική)