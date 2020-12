Star Wars: O Hayden Christensen επιστρέφει ως Darth Vader στη σειρά Obi-Wan Kenobi - ΒΙΝΤΕΟ

Τρομερά ενθουσιασμένοι είναι από το βράδυ της Πέμπτης οι φαν των Star Wars. Η Disney, στο πλαίσιο της Disney Investors Day 2020, αποκάλυψε τα σχέδια της για το μεγαλύτερο franchise όλων των εποχών που περιλαμβάνει 9 νέες σειρές και δύο ταινίες.

O Hayden Christensen επιστρέφει ως Darth Vader

Η Kathleen Kennedy, επικεφαλής της Lucasfilms, επιβεβαίωσε πως ο Hayden Christensen, o οποίος ενσάρκωσε τον Anakin Skywalker στα prequel, θα επιστρέψει στο ρόλο του Darth Vader για χάρη της σειράς του Obi-Wan Kenobi, τον οποίο θα υποδυθεί ο Ewan McGregor.

Έτσι, μετά το Episode III: Revenge of the Sith θα τον δούμε ξανά να υποδύεται τον πιο θρυλικό κακό του σινεμά και θα συγκρουστεί με τον παλιόφιλο και πρώην Jedi Master του.

Τα γεγονότα της πολυαναμενόμενης live-action σειράς θα διαδραματίζονται 10 χρόνια μετά το τέλος του "Revenge of the Sith". Η Disney δεν έχει ανακοινώσει ακόμα πότε θα κυκλοφορήσει.

Δείτε το teaser με την αποκάλυψη του logo της σειράς:

Ανάμεσα στις σειρές που ανακοίνωσε η Kathleen Kennedy, είναι και η σειρά "Ahsoka", στην οποία πρωταγωνιστεί μία από τις πιο αγαπημένες Star Wars χαρακτήρες, η Ashoka Tano, την οποίο υποδύεται η Rosario Dawson.

Πολλοί είχαν υποψίες ότι θα κυκλοφορήσει η συγκεκριμένη σειρά καθώς οι αντιδράσεις των φαν του Star Wars από το live-action ντεμπούτο της Ashoka στη 2η σεζόν του Mandalorian ήταν θεαματικές.

Δείτε τις σκηνές της Ashoka (ΠΡΟΣΟΧΗ SPOILER από τη 2η σεζόν του Mandalorian):

Rogue Squadron: Το 2023 η επόμενη Star Wars ταινία από τη σκηνοθέτιδα του Wonder Woman

Στο πλαίσιο του Disney's Investor Day 2020 ανακοινώθηκε και η επόμενη μεγάλη κινηματογραφική ταινία του Star Wars, η πρώτη μετά το τέλος της Sequel Τριλογίας.

Η Patty Jenkins, σκηνοθέτιδα του "Wonder Woman" και "Wonder Woman 1984", ανακοίνωσε πως ετοιμάζει το Star Wars: Rogue Squadron που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες το 2023. Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στο Twitter λογαριασμό της αναφέρθηκε στο ότι εμπνεύστηκε να καταπιαστεί με τους πιλότους του Star Wars και ιδιαίτερα με αυτό το ελίτ σμήνος των X-Wings, επειδή ο πατέρας της ήταν πιλότος για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Επίσης επιβεβαιώθηκε ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη μια ακόμη ταινία Star Wars, σε σκηνοθεσία του Taika Waititi, γνωστού από το Thor: Ragnarok, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε και ένα επεισόδιο του The Mandalorian.

Rangers of the New Republic: Ακόμη μία spinoff σειρά του Mandalorian

Η επιτυχία της σειρά "The Mandalorian" γέννησε ακόμη μία spinoff σειρά, πέρα από αυτή της Ashoka. Πρόκειται για το Rangers of the New Republic, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει με μια πλοκή που ξεκίνησε εντός της 2ης σεζόν του The Mandalorian με την Cara Dune της Gina Carano, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες πληροφορίες.

Πρώτο τρέιλερ για το "The Bad Batch"

Η Lucasfilm έδωσε στη δημοσιότητα και το πρώτο τρέιλερ από το "The Bad Batch", τη spinoff σειρά του "Clone Wars", το οποίο είχε ανακοινωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Η σειρά θα ακολουθεί μία δυσλειτουργική αλλά πανίσχυρη ομάδα κλώνων .

The Acolyte: Σειρά στα χρονικά της "The High Republic"

Άκρως αναμενόμενη ειναι και η σειρά "The Acolyte". Μπορεί να μην αποκαλύφθηκαν πολλά, όμως οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για μία σειρά που θα ασχοληθεί με τη Σκοτεινή Πλευρά της Δύναμης. Θα είναι ένα σόου μυστηρίου με θρίλερ από τις τελευταίες μέρες της εποχής της "High Republic"

"Andor": Πρώτη ματιά στο spinoff σόου του Rogue One

Ανάμεσα στις μεγάλες Star Wars παραγωγές που ανακοινώθηκαν είναι και η spinoff σειρά του Rogue One. Στο "Andor" πρωταγωνιστεί ο Cassian Andor του Diego Luna, τον οποίο θα δούμε σε άκρως κατασκοπευτικές περιπέτειες στο όνομα της Αντίστασης. Η νέα πρωτότυπη Star Wars σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μέσα από τη συχνότητα του Disney Plus το 2022

LANDO

Από το περασμένο καλοκαίρι κυκλοφορούσε η φήμη για μία Star Wars σειρά για τον αγαπημένο τζογαδόρο και ήρωα της Αντίσταση, Lando Calrissian. Η σειρά επιβεβαιώθηκε και θα έχει τίτλο "Lando".