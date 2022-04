Μετσόλα: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, μιλώντας στην έναρξη εργασιών του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη τόσο απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία όσο και ως προς τη μελλοντική ατζέντα που έχει μπροστά της για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και για μια ευρωπαϊκή δημόσια πολιτική υγείας.

Η κυρία Μετσόλα ανέφερε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της ότι «η εγκληματική εισβολή του Πούτιν στην κυρίαρχη Ουκρανία διέκοψε τη μακρά περίοδο ειρήνης στην Ευρώπη» και εξέφρασε «υπερηφάνεια» για το γεγονός ότι «η ΕΕ έμεινε ενωμένη καταδικάζοντας τη ρωσική εισβολή και εκφράζοντας αλληλεγγύη στους Ουκρανούς απέναντι στην παράνομη, απρόκλητη και αχρείαστη εισβολή».

H.E. Roberta Metsola President of the European Parliament @EP_President in strong show of solidarity with Ukraine at opening of #DelphiForum listing the strong EU support to Ukraine and its people after Russia’s brutal [email protected] well as the EUs sanctions against Putin’s regime. pic.twitter.com/b2YHnaCN8s

Η απάντηση της ΕΕ περιλαμβάνει αφενός «βαριές κυρώσεις στο καθεστώς Πούτιν» αφετέρου «παροχή οικονομικής βοήθειας» στην Ουκρανία με ένα «πακέτο μακροπρόθεσμης βοήθειας 1,2 δισ. ευρώ». Ήδη έχουμε διαθέσει 500 εκατ. ευρώ για οπλισμό και βοήθεια, ποσό που αναμένεται να διπλασιαστεί δεδομένης της συμφωνίας των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις συνέπειες του ουκρανικού πολέμου, είπε για τους 4 εκατ. Ουκρανούς, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες και παιδιά που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους και γίνονται θερμά δεκτοί από τις χώρες και τους πολίτες της ΕΕ. Παράλληλα, η ΕΕ παραμένει προσεκτική ως προς την κατάσταση των γειτονικών χωρών -Λευκορωσία, Γεωργία και κυρίως Μολδαβία , ενώ την περασμένη εβδομάδα το ΕΚ ενέκρινε 150 εκατ. προκειμένου η Frontex να παράσχει βοήθεια και προστασία στη Μολδαβία.

Αναφερόμενη στο μέλλον της Ευρώπης, τόνισε ότι πρέπει να αναβαθμίσει τη θέση της στον κόσμο, με «επενδύσεις στην άμυνα και στην καινοτόμα τεχνολογία και να συνεχίσει την ενοποίηση της άμυνας και της ασφάλειας». Πρέπει να είναι προορατική, ευέλικτη, ανθεκτική, είπε χαρακτηριστικά.

Sharp and forceful opening statement by ⁦@EP_President⁩ at Delphi Economic Forum, calling out on the necessity of stoping Putin’s invasion of Ukraine, need of staying with Ukraine every step of the way, need to ensure zero gas from Russia for Europe #StopRussianAgression pic.twitter.com/e5YEjce1vY

