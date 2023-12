Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση»: Οι επενδύσεις και τα έργα υποδομών

Για τις επενδύσεις και τα έργα υποδομών συζήτησαν αναλυτικά οι συμμετέχοντες στο τρίτο πάνελ του Συνεδρίου “Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση,” υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το οποίο διοργανώνουν οι Next is Now και η Dome Consulting.

Της Εύας Οικονομάκη και του Θάνου Μωριάτη

Κατά την εισήγησή του ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σχολίασε τις μεγάλες επενδύσεις που παρατηρούνται τονίζοντας πως “η συνεργασία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πρέπει να είναι απρόσκοπτη και διαφανής”. “Αποδεχόμαστε ότι ο ρόλος του ιδιώτη είναι να κερδίζει λεφτά αλλά μπορούμε να συζητάμε ισότιμα μαζί τους και να βρούμε λύσεις” ενώ μίλησε και για τη δρομολόγηση της κατασκευής του ΒΟΑΚ στην Κρήτη ο οποίος όπως ανέφερε θα έχει “εξαιρετικά χαρακτηριστικά και θα μπορεί να υποστηρίξει την υψηλή τουριστική κίνηση αλλά και τις καθημερινές ανάγκες”.

Ανέφερε επίσης πως οι σωστές υποδομές είναι αυτές που προφυλάσσουν τον τουριστικό προορισμό. “Να είναι επισκέψιμοι οι προορισμοί και να παρέχουν το αίσθημα της ασφάλειας” τόνισε και κατέληξε πως “Στις υποδομές το μήνυμα είναι να κάνουμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και μπορούμε και παράλληλα να κοιτάμε τις συντηρήσεις και τις εγκαταστάσεις εκεί που η φύση μας έδειξε ότι όταν ο άνθρωπος την αντιμάχεται βρίσκεται χαμένος”.

“Επεξεργαζόμαστε τις στρατηγικές επενδύσεις που θα γίνονται από εδώ και πέρα με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης” ανέφερε χαρακτηριστικά η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Βασλική Λοϊζου. Σημείωσε επίσης ότι η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις και υπογράμμισε ότι οι επισκέπτες ψάχνουν τον “πράσινο χαρακτήρα των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων στα οποία μένουν”. “ Θελουμε αναβαθμισμένες υποδομές για να μπορούμε να έχουμε τις ποιοτικές υπηρεσίες που θελουμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες. Συνολικά ο σχεδιασμός πρέπει να είναι ενιαίος και οι τοπικοί παράγοντες έχουν μία ευθύνη για έναν σχεδιασμό υποδομών. Στις μεγάλες επενδύσεις προσπαθούμε να ελέγχουμε τη δυνατότητα προσαρμογής τους. Δε θέλουμε μόνο μεγάλες επενδύσεις, θέλουμε συνολικές επενδύσεις” κατέληξε.

Ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός ανέφερε ότι “Είμαστε ο πρώτος κλάδος που αναπτύσσεται εάν υπάρχει ανάπτυξη αλλά και ο πρώτος που θα πληγεί εάν δεν έχουμε” σημειώνοντας πως δεν είναι εύκολο να μπουν νέοι επενδυτές, “πρέπει να έχεις μεγάλο κομμάτι της αγοράς για να μπεις”. Σχολιάζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν από το γραφειοκρατικό καθεστώς ανέφερε πως είναι πολλά τα εμπόδια που προκύπτουν ακόμα και από την την ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και γενικώς από τη γραφειοκρατία. “Θέλουμε πολλά μικρά σημαντικά έργα και παρεμβάσεις προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτά εάν είναι σωστά σχεδιασμένα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτα φαινόμενα” επεσήμανε.

Για το πλαίσιο προστασίας από αυθαίρετες κατασκευές τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος Αστικών & Κτιριακών Υποδομών & Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων, Βασίλης Αξιώτης. “Αυτή την στιγμή δεν είναι τόσο απλό να κτισθεί κάτι αυθαίρετο χωρίς να το εντοπίσουμε. Υπάρχουν οι θεσμοί ελεγκτών δόμησης” επεσήμανε ενώ εξήγγειλε άμεσο σύστημα ελέγχου και εντοπισμού αυθαιρεσιών το οποίο όπως ανέφερε θα τεθεί σε λειτουργία σε 1 με 2 χρόνια. “Το μόνο που μένει είναι η πολιτική βούληση να γκρεμίζει η πολιτεία όταν εντοπίζονται αυθαίρετες κατασκευές. Ήδη γίνεται και αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι σιγά σιγά δεν είναι τόσο εύκολο να κτίσει γιατί ξέρει ότι θα τον πιάσουν και του κοστίσει” υπογράμμισε.

Την άφιξη των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στην πόλη της Θεσσαλονίκης προέταξε η Γενική Εμπορική Διευθύντρια & Διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας της ΟΛΘ Α.Ε., Θεοδώρα Ρήγα. Όπως ανέφερε αναμένονται 80 αφίξεις πλοίων το 2024 έναντι των συνολικά 6 που είχαν καταγραφεί πριν την πανδημία. Συμπλήρωσε πως παρότι είναι πολύ σημαντική αύξηση για τη Θεσσαλονίκη, η πόλη μπορεί να υποστηρίξει πολύ περισσότερα. “Για την κρουαζιέρα εκτός από υποδομές χρειάζονται και σχέσεις εμπιστοσύνης” τόνισε.

Η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Κουντουρά, συμμετείχε στο πάνελ μέσω βίντεο, και στην τοποθέτησή της επεσήμανε τον ρόλο του επιταχυντή που διακρίνει τον τουρισμό στην ελληνική ανάπτυξη. “Ο τουρισμός συμπαρασύρει στην ανάπτυξη όλους του τομείς και ενισχύει τα έσοδα πολιτισμού” σημείωσε και συμπλήρωσε πως “Θελουμε θωράκιση από τις κρίσεις της κλιματικής αλλαγής”.

Την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος του RealFM 97,8, Γιώργος Χουδαλάκης.

