Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση»: Οι νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν τον τουρισμό του μέλλοντος

Στις νέες τάσεις που θα διαμορφώσουν τον τουρισμό του μέλλοντος αναφέρθηκε η υφυπουργός Τουρισμού, Έλενα Ράπτη, κατά την εισήγησή της στο συνέδριο “Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση”, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Της Εύας Οικονομάκη και του Θάνου Μωριάτη

Η υφυπουργός Τουρισμού εστίασε στον στρατηγικό στόχο του υπουργείου Τουρισμού που άπτεται της βιωσιμότητας των προορισμών. «Η προώθηση της βιωσιμότητας των προορισμών βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού του υπουργείου Τουρισμού. Θεωρώ πως η βιωσιμότητα έχει ξεφύγει από το στενό πλαίσιο που αφορά μόνο το περιβάλλον. Αφορά την κοινωνία, τους ανθρώπους», τόνισε η Έλενα Ράπτη, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχει ένα επιτυχημένο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Κάθε προορισμός μπορεί να προβάλει το δικό του προϊόν».

Η υφυπουργός Τουρισμού αναφερόμενη στις νέες τάσεις τόνισε πως οι μοναδικές εμπειρίες που μπορεί να αποκομίσει κάποιος τουρίστας στην Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. «Μετά την πανδημία, οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να ταξιδεύουν περισσότερο και μεταξύ της αγοράς προϊόντων και των ταξιδιών, επιλέγουν το δεύτερο. Η μεταπανδημική εποχή μας οδηγεί μακριά από μαζικότητα και την ομοιομορφία. Τα μηνύματα είναι ότι η αγορά είναι έτοιμη για να συμμετάσχει στη συζήτηση για πιο βιώσιμα μοντέλα τουρισμού. Η προβολή και υποστήριξη εναλλακτικών προορισμών είναι μονόδρομος. Θέλουμε να μπει όλη η Ελλάδα στον τουριστικό χάρτη», είπε, προσθέτοντας πως «η βιωσιμότητα δεν είναι μόνο οραματική, αλλά αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης, οικονομικής και κοινωνικής».

Η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική στόχευση του υπουργείου Τουρισμού για αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. «Οι αυριανοί εργαζόμενοι στον κλάδο είναι το πρόσωπο του τουρισμού. Εμείς επενδύουμε στους σπουδαστές μας, επενδύουμε στην αναβάθμιση των σπουδών έτσι ώστε οι σπουδές να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα των Σχολών Τουρισμού, δεδομένου ότι το 80% απορροφάται από την αγορά εργασίας το α’ εξάμηνο.

«Η Ελλάδα και μπορεί να έχει βιώσιμη ανάπτυξη και να φιλοξενεί με υγιή τρόπο», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης. «Η περιφέρεια Αττικής είναι η πρώτη περιφέρεια που ανακυκλώνει βιο-απόβλητα και ήδη μείωσε κατά 25% το ηλεκτρικό, μέσω led φωτισμού σε κάθε δομή δημοτική και σχολική», επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Αττικής, τονίζοντας πως στόχος είναι η Αττική να πρωταγωνιστήσει στον ιατρικό τουρισμό και στην παροχή υπηρεσιών ευεξίας, έναν τομέα που έχει αναπτυχθεί πολύ. «Θέλουμε η Αττική να αναδειχθεί ως η πρώτη υγιής περιφέρεια της Ευρώπης».

Ο Γ. Πατούλης εστίασε επίσης στην ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Αττικής με επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην αθηναϊκή Ριβιέρα και τον Φαληρικό όρμο.

Στην πιστοποίηση της Τήλου ως του πρώτου νησιού με μηδενικά απόβλητα στον κόσμο εστίασε η δήμαρχος του νησιού, Μαρία Καμμά-Αλειφέρη. «Αυτό που έχουμε καταφέρει στο νησί είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ και 40 χρόνια. Αυτή η πολιτική έχει αποδώσει καρπούς και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτά που έχουμε κάνει. Η Τήλος είναι το πρώτο “πράσινο”, ενεργειακά αυτόνομο νησί, όπως το χαρακτήρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Tήλο έχουν καταργηθεί οι κάδοι απορριμμάτων. Έχουμε μηδενικά απόβλητα εδώ και δύο χρόνια. Έχουμε μετατρέψει τον ΧΥΤΑ σε ένα κέντρο κυκλικής καινοτομίας και μέσα εκεί συγκεντρώνονται όλα τα απόβλητα του νησιού», τόνισε η δήμαρχος του νησιού και επεσήμανε ότι «το μεγάλο στοίχημα το έχουμε κερδίσει γιατί τα παιδιά του νηπιαγωγείου μπορούν να κάνουν μαθήματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας. Πιστεύω ότι στα μικρά νησιά το πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων θα προχωρήσει με τη στήριξη της περιφέρειας Αιγαίου».

Η δήμαρχος της Τήλου αναφέρθηκε επίσης στη μελέτη της φέρουσας ικανότητας των προορισμών, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να γίνει πράξη, πρέπει να προσέξουμε τους φυσικούς μας πόρους», τόνισε και, μεταξύ άλλων, ανέδειξε την ανάγκη εφαρμογής της ρήτρας νησιωτικότητας.

Στην ταυτότητα της Ελλάδας ως προορισμού και στην ανάδειξη κάθε προορισμού στο εξωτερικό αυτόνομα εστίασε, μεταξύ άλλων, ο Αντώνης Γιαννόπουλος, επίκουρος Καθηγητής Μάρκετινγκ & Τουρισμού, Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. O ίδιος επεσήμανε πως, βάσει σχετικής μελέτης, το κομμάτι της αναψυχής (leisure) στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί πολύ και αποτελεί πρώτη επιλογή για τους ταξιδιώτες, «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα αναπτύξουμε τα υπόλοιπα κομμάτια». Επεσήμανε, μάλιστα, πως «δεν πρέπει να μιλάμε για ελληνικά νησιά, πρέπει να συστηθούμε στον κόσμο αλλιώς και να θυμώνουμε δημιουργικά όταν βλέπουμε την Ελλάδα να φιγουράρει ως “greek islands”. Μιλήσαμε για την Τήλο και την Κάλυμνο κι έτσι πρέπει να προβάλλουμε αυτά τα νησιά», είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην εμπειρία που αποκτά ένας τουρίστας όταν ταξιδεύει σε έναν προορισμό, αλλά και στην συνδιαμόρφωση αυτής της εμπειρίας πριν καν φτάσει κάποιος στον προορισμό του. Μάλιστα, επεσήμανε, ότι «η επίδραση ξεκινάει πολύ πριν από το ταξίδι. Στη στόχευση που πρέπει να κάνουμε είναι η σκιαγράφηση του προφίλ των τουριστών έτσι ώστε να προσελκύσουμε αυτούς που θέλουμε».

Σε μία ειδική μορφή τουρισμού που έχει ιδιαίτερη απήχηση στην Κάλυμνο αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Άρης Θεοδωρόπουλος, οδηγός Βουνού, εκπαιδευτής Ορειβασίας & Αναρρίχησης, εκπαιδευτής Εναεριτών & συγγραφέας. «Η αναρρίχηση είναι ένα άθλημα που αγαπάμε βοηθά σε βοηθά σε μια ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Βοηθά παιδικά να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή τους και δίνει οικονομικά οφέλη σε μικρούς προορισμούς. Σήμερα η Κάλυμνος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους εναλλακτικούς προορισμούς του κόσμου χάρη στην αναρρίχηση. Έχουμε 8 μήνες σεζόν και θα μπορούσαμε να την επιμηκύνουμε περισσότερο εάν είχαμε απευθείας πτήσεις στην Κω», τόνισε. Μάλιστα, όπως είπε, η ανάπτυξη της συγκεκριμένης μορφής τουρισμού έχει ενισχύσει τις πωλήσεις κατοικιών σε ξένους που επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην ανάγκη ανάπτυξης υποδομών σχετικών με τον εναλλακτικό τουρισμό. «Στην επόμενη φάση χρειάζονται και υποδομές. Τα βράχια σήμερα είναι ευλογία και έχουμε δημιουργήσει 4.500 αναρριχητικές διαδρομές. Το ίδιο πρέπει να γίνει και σε άλλες ειδικές μορφές τουρισμού. Πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και εν συνεχεία να προβάλουμε το προϊόν κατάλληλα. Η αναρρίχηση έχει φοβερή δυναμική ως άθλημα», κατέληξε ο Άρης Θεοδωρόπουλος.

Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος του Real FM 97.8 Μαρία Αναστασοπούλου.

