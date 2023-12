Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση»: Οι προκλήσεις και η βιωσιμότητα της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη

Οι προκλήσεις και η βιωσιμότητα της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού είναι τα βασικά θέματα που τέθηκαν επί τάπητος στο πρώτο πάνελ του Συνεδρίου “Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση,” υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού το οποίο διοργανώνουν οι Next is Now και η Dome Consulting.

Της Εύας Οικονομάκη και του Θάνου Μωριάτη

Κατά την εισήγηση του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Θεόδωρος Σκυλακάκης, σχολίασε τα χωροταξικά ζητήματα που καλείται να λύσει η κυβέρνηση προσεγγίζοντας την ταχεία ανάπτυξη του. Όπως ανέφερε το κλειδί είναι να επιδιώξουμε πρώτα «λύσεις αμοιβαίου οφέλους» και στην συνέχεια «λύσεις αμοιβαίας ζημιάς». Επεσήμανε επίσης τις ευκαιρίες για ποιοτική και βιώσιμη ανάπτυξη.

«Έχουμε την κλιματική αλλαγή που απαιτεί να επενδύσουμε στην ανθεκτικότητα» προσθέτοντας πως εάν οι θερινοί μήνες σημειώνουν υψηλότερες θερμοκρασίες τότε θα είναι πιο δύσκολο να προωθείται το τουριστικό προϊόν. «Πρέπει να κινηθούμε με ταχύτητα, συντονισμένα και με κοινή λογική και με έναν τρόπο διαλόγου και πολλών μικρών συμβιβασμών μεταξύ κλάδων, μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικών κοινωνιών» σημείωσε. Κλείνοντας επεσήμανε πως «έχουμε ευκαιρία να κάνουμε την Ελλάδα μια εξαιρετικά αναπτυγμένη χώρα, θα πρέπει να ανακαλύψουμε την έννοια της συνεννόησης και της συνδιαλλαγής. Η Ελλάδα έχει καταπληκτικές δυνατότητες τα επόμενα χρόνια, αρκεί να τις αξιοποιήσουμε».

«Εάν μπορώ να επιλέξω τις δυο μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας θα έλεγα ότι το πρώτο στοίχημα είναι πώς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Είναι θεμελιώδες ζήτημα που αφορά την ίδια την ζωή του ελληνικού τουρισμού. Το δεύτερο είναι πώς θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε το τουριστικό προϊόν σε όλη την χώρα. Χωρική και χρονική επέκταση του τουριστικού προϊόντος τα επόμενα 10 χρόνια» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας ΕΟΤ. Παράλληλα διευκρίνισε ότι ο υπερτουρισμός αφορά μόνο το πρώτο 20ήμερο του Αυγούστου και για πολύ συγκεκριμένες περιοχές.

Στην συνέχεια, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, τόνισε ότι είναι απαραίτητο να γίνονται μεγάλες επενδύσεις, όπως αυτές που παρατηρούνται σήμερα στην χώρα μας. «Θέλει μια ισόρροπη προσέγγιση σε όλα. Ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει άλματα. Η Ελλάδα έχει γίνει μια χώρα ποιοτικών ξενοδοχείων. Το ίδιο ισχύει και στη γαστρονομία» επεσήμανε, σημειώνοντας πώς ο στόχος είναι η Ελλάδα να γίνει το πρώτο brand στον τομέα του τουρισμού.

Στην ισόρροπη ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος στην Ελλάδα αναφέρθηκε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ιωάννης Χατζής, ο οποίος σημείωσε ότι η ετήσια καταγραφή των ρεκόρ σε αυξήσεις εσόδων και αφίξεων δεν αποτελεί τη μόνη ένδειξη θετικής πορείας του ελληνικού τουρισμού. Παράλληλα, αναφερόμενος στη βραχυχρόνια μίσθωση, επεσήμανε πως θα πρέπει να έρθει ένα νομοσχέδιο που θα βάλει ουσιαστικούς κανόνες, πέραν των φορολογικών προβλέψεων, ώστε να μην υπάρχει αθέμιτος ανταγωνισμός.

Στις επενδύσεις αναβάθμισης της Fraport στα 14 αεροδρόμια αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, ο οποίος ανέφερε ότι παρότι ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο επενδυτικό πλάνο της τάξεως του μισού δισ., η εταιρεία δεν σταματάει τις επενδύσεις. «Παρατηρούμε την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης και ανάλογα προγραμματίζουμε τις περαιτέρω επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των αεροδρομίων αυτών» σημείωσε ενώ σχολίασε ότι αποτελεί μεγάλη πρόσκληση η αλλαγή κουλτούρας. «Πρέπει να επενδύσουμε σε εμπειρίες, αυτό είναι που ψάχνει ο κόσμος» κατέληξε σχολιάζοντας το τουριστικό προϊόν.

«Το ελληνικό brand είναι πολύ ενισχυμένο μετά την περίοδο του Covid» τόνισε χαρακτηριστικά η Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων της AEGEAN, Μαρίνα Σπυριδάκη. Όπως ανέφερε, η AEGEAN βγαίνει πιο δυνατή και ενισχυμένη από την κρίση της πανδημίας και υπογράμμισε πως «η πρόκληση που έχουμε να διαχειριστούμε είναι να μπορέσει να γίνει η διαχείριση της αεροκυκλοφορΊας είναι να γίνει με έναν τρόπο ώστε να μην έχουμε καθυστερήσεις”.

Τη συζήτηση συντόνισε η Co-Founder της DOME Consulting Firm & Communication Expert, Μαριάνα Πυργιώτη.

