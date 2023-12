Συνέδριο «Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση» – Χατζηνικολάου: Υψηλή η ανθεκτικότητα του τουρισμού απέναντι στις προκλήσεις

Στην υψηλή ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού απέναντι σε διάφορες προκλήσεις και τις σημαντικές του επιτυχίες του κλάδου αναφέρθηκε ο εκδότης και διευθυντής της RealNews, Νίκος Χατζηνικολάου κατά τον χαιρετισμό του στο 5ο συνέδριο “Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση”, το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Της Εύας Οικονομάκη και του Θάνου Μωριάτη

Επεσήμανε επίσης τις προσδοκίες για ιστορικά ρεκόρ του ελληνικού τουρισμού, αλλά και τις προκλήσεις που παραμένουν, με έμφαση στη βελτίωση των υποδομών και την αντιμετώπιση της έλλειψης προσωπικού.

Το συνέδριο, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηνικολάου, αποτελεί πλατφόρμα συζήτησης για τα βασικά ζητήματα που αφορούν στο μέλλον του χώρου, και φιλοξενεί κορυφαίους εκπροσώπους από τον κυβερνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό τομέα.

Σήμερα, ο κ. Νίκος Χατζηνικολάου, μεταφέροντας τον χαιρετισμό του, ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους για τη συμμετοχή τους σε αυτήν τη σημαντική εκδήλωση. Οι οργανωτές, με τη στήριξη του υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, έχουν θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης τον τουρισμό ως βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Το συνέδριο καλύπτει τέσσερις θεματικές ενότητες με εξαιρετικούς ομιλητές από διάφορους τομείς, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των προκλήσεων και ευκαιριών που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός. Οι θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν την παγκόσμια θέση της Ελλάδας στον τουριστικό χάρτη, τα νέα μοντέλα τουρισμού, τις επενδύσεις και έργα υποδομών, καθώς και τη συνεισφορά της ταξιδιωτικής οικονομίας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στον τουρισμό.

