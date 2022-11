Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022: Η δυναμική προοπτική της ελληνικής Υδατοκαλλιέργειας

Οι προκλήσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη, η αύξηση των πωλήσεων, η ενίσχυση του brand «ελληνικό ψάρι» και οι ψηφιακές τεχνολογίες συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του δεύτερου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο διευθυντής του Realfm, Γιώργος Χουδαλάκης.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Η ευρωβουλευτής Ε.Λ.Κ., αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου στην τοποθέτησή της ανέφερε ότι διαβάζοντας για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών «δεν ήξερα ότι έχουμε μια τέτοια πρωταθλήτρια δύναμη στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Είμαι εντυπωσιασμένη».

Ως αντιπρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου της Ε.Ε. η κ. Ασημακοπούλου επεσήμανε ότι η αγορά της Ε.Ε. είναι 450 εκατομμύρια καταναλωτές. «Το εμπορικό δίκτυο συμφωνιών που έχει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες είναι τεράστιο όπως και η γνώση που έχουν οι επιχειρήσεις». Παρότρυνε τους παραγωγούς να μην υποτιμούν την δύναμη που έχει η κοινοβουλευτική διπλωματία στα αιτήματα σας. «Μην υποτιμάτε ποτέ τις ανθρώπινες σχέσεις και να έχετε ένα δίκτυο επαφών στις Βρυξέλλες. Εάν θέλετε να πρωτοστατήσετε στην αγορά της ΕΕ είναι πολύ σημαντικό» τόνισε συμπληρώνοντας πως «Για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε τις υπόλοιπες αγορές της ΕΕ χρειάζεται σωστή ενημέρωση».

Η γενική γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Χριστιάνα Καλογήρου τόνισε ότι ο κλάδος μπορεί να αποτελέσει ναυαρχίδα ανάπτυξης και παρουσίασε τα δεδομένα και τις προοπτικές του.

Επεσήμανε ότι εγκρίθηκε και υλοποιείται το Πολυετές και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2021-2030. Σύμφωνα με αυτό θα αξιοποιηθούν 88,8 εκατ. ευρώ του ΠΑΛΥΘ 2021-2027 και 34,4 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάπτυξης. Ανέφερε ότι ο εθνικός στρατηγικός στόχος είναι η ετήσια αύξηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας κατά 3% έως το 2025 και κατά 5% έως το 2030. Επεσήμανε ότι ο τζίρος την επόμενη πενταετία θα ξεπερασει το 1 δισ. ευρώ. Τόνισε ότι σήμερα ο κλάδος απασχολεί περίπου 14 χιλιάδες εργαζόμενους, σημειώνοντας ότι την επόμενη πενταετία θα ξεπερασει τους 20.000 άμεσα κι έμμεσα απασχολούμενους.

Η κα Καλογήρου συνεχάρη τους διοργανωτές του Συμποσίου και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τις εταιρείες «Next is Now» και «Dome Consulting», καθώς και τον ΕΛΟΠΥ, που έδωσαν την ευκαιρία για μια γόνιμη και παραγωγική συζήτηση και επεσήμανε: «Ενώνουμε όλοι τις δυνάμεις μας και αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα, ενώ παράλληλα προβαίνουμε στις απαραίτητες θεσμικές βελτιώσεις». Παράλληλα, μίλησε για τον χωροταξικό σχεδιασμό και ανέφερε ότι με το υπουργείο Περιβάλλοντος έχουν μια άψογη συνεργασία, καθώς αυτό είναι υπεύθυνο για το συγκεκριμένο θέμα και εκτίμησε ότι η ενίσχυση των 20 εκατ. ευρώ θα έχει δοθεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. “Ακούγεται αισιόδοξο για ευρωπαϊκά χρήματα, ωστόσο η πρόκληση και ο σωστός σχεδιασμός φέρνουν πάντα ένα καλό αποτέλεσμα” κατέληξε η ίδια.

Ο αντιπρόεδρος του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, αν. καθ. Ιωάννης Θεοδώρου σημείωσε ότι το πανεπιστήμιο έχει ξεκινήσει μια έρευνα όπου γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν ερωτήματα διαχείρισης του ψαριού αλλά και πως συνολικά αντιμετωπίζεται η εκτροφή στη θάλασσα.

«Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τη βιβλιογραφία της τεκμηρίωσης» ανέφερε. Τόνισε μάλιστα τις σημαντικές διαφορές, που έχουν τα ευρωπαϊκά ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας σε σχέση με τον ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. «Τα παραγόμενα ψάρια της Ευρώπης έχουν ειδικές κοινοτικές προδιαγραφές παραγωγής αλλά και κοινοτικούς ελέγχους ελέγχους που πιστοποιούν αυτές τις προδιαγραφές. Υπάρχουν συνεχείς αναβαθμίσεις και βελτιώσεις στις διαδικασίες».

Για τη σημασία των επιδοτήσεων έκανε λόγο και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΛΟΠΥ, Ιωάννης Χεκίμογλου ο οποίος σημείωσε ότι «Όταν η Ελλάδα παράγει το 50% της ευρωπαϊκής παραγωγής σημαίνει ότι όντως πιάνουν τόπο τα χρήματα των ανθρώπων που τα βάζουν». Όπως ανέφερε οι περισσότεροι παραγωγοί και ειδικά οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε μεγάλες θυσίες προκειμένου να στήσουν και να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις αυτές. Έκανε λόγο για την δυσκολία -γραφειοκρατική και υποδομών- που παρατηρείται στη διαδικασία διαμόρφωσης νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειας. «Μια παραγωγική δραστηριότητα χρειάζεται 16-18 μήνες για να βγάλεις ψαρια. Για να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία θέλει πάνω από δύο χρόνια συνολικά. Πρέπει να δημιουργηθούν περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών. Ένα σχέδιο για το που πρέπει να φτιάξουμε ιχθυοκαλλιέργειες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χεκίμογλου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), Απόστολος Αποστολάκος, τόνισε την σημασία του να σταματήσει ο διαχωρισμός των ψαριών σε άγρια και ιχθυοκαλλιέργειας όταν μπαίνουν στο εμπόριο. Όπως ανέφερε σε κανέναν άλλο τομέα πρωτεϊνούχας τροφής (όπως το μοσχάρι, το κοτόπουλο, κτλ) δεν υπάρχει αντίστοιχη κατηγοριοποίηση. Μιλώντας για την αυξανόμενη παραγωγική τάση από την Τουρκία, σημείωσε ότι η ελληνική αγορά έχει σαφές πλεονέκτημα καθώς υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κοινοτικούς ελέγχους διατηρώντας μια πολύ ανταγωνιστική τιμή απέναντι στου τουρκικό προϊόν.

