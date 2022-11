Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022: Πόσο έχουν επηρεάσει τη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια η ενεργειακή κρίση και η εισβολή στην Ουκρανία

Οι πολιτικές και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να υιοθετηθούν για την ενίσχυση του κλάδου σε μια μάλιστα περίοδο που οι νέες κρίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο η ενεργειακή κρίση όσο και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο στρατηγικός σχεδιασμός αλλά και η ανάπτυξη των επενδύσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου πάνελ του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης “άνοιξε” με την εισαγωγική του ομιλία, μέσω βίντεο, την συζήτηση του πάνελ με συντονιστή την Co-founder Domw Consulting Firm & Communication Expert, Μαριάνα Πυργιώτη.

Ο ίδιος δήλωσε πεπεισμένος ότι οι προοπτικές για ανάπτυξη του κλάδου είναι ευοίωνες, ενώ αναφέρθηκε στη διατροφική κρίση που είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, για την οποία όμως η ιχθυοκαλλιέργεια μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία αντιμετώπισής της. Ο υπουργός, παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες που θα πρέπει να εισαχθούν πιο έντονα στις ιχθυοκαλλιέργειες, ωστόσο όπως είπε: «Βλέπω ότι η χρήση νέων τεχνολογιών γίνεται με χαρά και στην Ελλάδα».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετακίνησης κονδυλίων για την καλύτερη στήριξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας. Όπως ανέφερε η Πολιτεία διέθεσε ενίσχυση ύψους 20 εκατ. ευρώ επιλέγοντας με αυτό τον τρόπο το γρηγορότερο και δικαιότερο δυνατό μοντέλο το οποίο μπορούσε παράλληλα να εγκριθεί από την Ε.Ε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας όμως με θετικό πρόσημο ότι πολλές υδατοκαλλιέργειες βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο πρ. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Αραχωβίτης υπογράμμισε ότι:

«Η Ελλάδα έχει υψηλή τεχνογνωσία, έχει καλές προοπτικές παγκοσμίως ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζει και σοβαρά προβλήματα». Ωστόσο, επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος τομέας που επιβαρύνει πολύ λιγότερο το περιβάλλον. Ειδικά, για το θέμα της ενεργειακής κρίσης και το κόστος με το οποίο έχουν επιβαρυνθεί όλοι οι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα, ο ίδιος είπε ότι: «Το ενεργειακό κόστος έχει ξεπεράσει το 200%».

Στην αναγκαιότητα στήριξης του κλάδου αλλά και της αύξησης των διαθέσιμων πόρων αναφέρθηκε ο γραμματέας της Βουλής, βουλευτής Χαλκιδικής και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας τονίζοντας ότι: «Έχουμε ανάγκη τη δυναμική ανάπτυξη κλάδων όπως της ιχθυοκαλλιέργειας. Η Ε.Ε. αποφάσισε τροποποιώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να παρέχουν στήριξη στον κλάδο. Τα μέτρα τα οποία θα παρθούν θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας».

Η προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαρίνα Πέτρου ξεκαθάρισε από την πλευρά της ότι η Ε.Ε. αντέδρασε άμεσα όσον αφορά τις συνέπειες του πολέμου.

«Οι θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες επειδή δεν έχουν μεγάλη εξάρτηση από το ενεργειακό κόστος κυρίως έχουν πληγεί από τις συνέπειες του πολέμου». Αναφερόμενη στο πρόγραμμα ενίσχυσης του κλάδου, η ίδια περιέγραψε πως: «Αυτό που έπρεπε να κάνει το υπουργείο ήταν να βγει έναν όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων. Το χρονικό πλαίσιο που υπάρχει είναι μέχρι 31.12.22».

Παράλληλα, μίλησε για το μέλλον του κλάδου, το οποίο σύμφωνα με την κ. Πέτρου είναι να απαγκιστρωθεί όλος ο τομέας της αλιείας από τα ορυκτά που αποτελούν κακή ενέργεια.

Στην έκτακτη ενίσχυση των 20 εκατ. ευρώ δημόσιας στάθηκε η προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα” του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευθυμία Γιοκαλά επισημαίνοντας ότι: «Η προσπάθεια μας ήταν να κάνουμε με αυτό το πρόγραμμα τους αδιάθετους πόρους, διαθέσιμους. Βρήκαμε τους πόρους και εκπονήσαμε τη μεθοδολογία με την οποία θα υπολογιστεί το ύψος της αντιστάθμισης. Αποζημιώνει τις επιχειρήσεις με 150 ευρώ τον τόνο της τροφής».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), Απόστολος Τουραλιάς εξήρε τον κλάδο, λέγοντας ότι είναι ένας κλάδος πρωτογενούς παραγωγής με θαυμαστά επιτεύγματα. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις βελτιώσεις στις οποίες μπορεί να προχωρήσει ο τομέας, ενώ όσον αφορά το θέμα των ενισχύσεων ξεκαθάρισε ότι: «Όταν μιλάμε για ενίσχυση υδατοκαλλιέργειας μιλάμε για την ενίσχυση των παραγωγών και όχι των εταιρειών». Σχετικά με το υπέρογκο μεταφορικό κόστος, ο ίδιος έδωσε συγκεκριμένα στοιχεία λέγοντας ότι σε έναν κλάδο εξαγωγικό κατά 80%, η αύξηση του κόστους στις μεταφορές αγγίζει το 40%.

