Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 – Γεωργαντάς: Δέσμευσή μας είναι η ανάπτυξη του κλάδου να γίνει εθνική προτεραιότητα

Η νέα ενεργειακή κρίση σε συνδυασμό με την πολιτικοστρατιωτική ένταση στην καρδιά της Ευρώπης επηρεάζουν όλους τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Μιας οικονομίας που ήδη δοκιμάστηκε για δύο χρόνια από την πανδημία. Οι Ιχθυοκαλλιέργειες ως πρωτογενής τομέας προϊόντων διατροφής έρχονται αντιμέτωπες με νέα δεδομένα. Τα νέα αυτά δεδομένα, οι πολιτικές αλλά και οι δράσεις προσαρμογής θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του Συμποσίου Ιχθυοκαλλιέργειας 2022 που πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, τη Next is Now και την Dome Consulting Firm, υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Των Κωνσταντίνας Χελιδώνη, Θάνου Μωριάτη

Το άνοιγμα των εργασιών κήρυξε πριν από λίγο ο εκδότης-διευθυντής της Realnews, Νίκος Χατζηνικολάου αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Σας καλωσορίζουμε στο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας 2022, με στόχο την ανάδειξη του κλάδου, ως ενός από τους πιο σημαντικούς στην πρωτογενή παραγωγή της χώρας μας. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι οι επιπτώσεις του ρωσοουκρανικού πολέμου, η δυναμική προοπτική του κλάδου αλλά και οι προκλήσεις και ο σχεδιασμός που αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες μέχρι το 2030».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Ν. Χατζηνικολάου στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, οι οποίες όπως είπε χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και υψηλού επιπέδου προϊόντα, ωστόσο όπως είπε η ανταγωνιστικότητα και η ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές τόσο τις εγχώριες όσο και τις ευρωπαϊκές. Μάλιστα, τόνισε το τεράστιο πεδίο ανάπτυξης του κλάδου, καθώς όπως υπογράμμισε:

«Το 70% των ψαριών που καταναλώνουν οι ευρωπαίοι προέρχονται από τρίτες χώρες».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Γεωργαντάς λέγοντας χαρακτηριστικά ότι κάθε συνέδριο, ημερίδα ή συμπόσιο γίνεται για τις ιχθυοκαλλιέργειες, κατ’ ουσία αποτελεί ακόμη ένα λιθαράκι στην ενίσχυση και προώθηση ενός από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ενός κλάδου που έχει καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρα στην παγκόσμια αγορά και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάκαμψη και περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Όσον αφορά την προώθηση των προϊόντων της ελληνικής γης και των ελληνικών θαλασσών, ο υπουργός είπε ότι σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η ποιότητα των εξαγόμενων προϊόντων.

«Κάθε ελληνικό προϊόν και ιδιαίτερα τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, αποτελούν διαφήμιση για τη χώρα μας. Η ανάπτυξη που πετύχατε – και χωρίς τη συμβολή της πολιτείας- τα τελευταία 30 χρόνια, είναι αξιοσημείωτη. Αξιοποιήσατε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και δώσατε δυναμική στις επιχειρήσεις σας και σε έναν κλάδο που έχει πολλά να προσφέρει στη χώρα μας. Σήμερα το 80% της παραγωγής των περίπου 300 εταιρειών του κλάδου πηγαίνει για εξαγωγή. Είναι ενδεικτικό ότι μόλις τον περασμένο Ιανουάριο οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 34% σε σύγκριση με το 2021. Και η ιχθυοκαλλιέργεια καταλαμβάνει πλέον την πρώτη θέση της ζωικής παραγωγής που κατευθύνεται στο εξωτερικό». Τόνισε, δε, ότι ειδικά η τσιπούρα και το λαβράκι έχουν κατακτήσει μερίδια άνω του 50% σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Τα προϊόντα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή αγορά και όχι μόνο. Είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής και εκτός από τις 12.000 και πλέον θέσεις εργασίας που προσφέρετε άμεσα ή έμμεσα, στη χώρα προσφέρετε και κάτι ακόμα σημαντικό: Στηρίζετε παραμεθόριες, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, συμβάλλοντας στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η ιχθυοκαλλιέργεια εδραιώνεται ως ελληνική εμπορική γέφυρα σε όλη τη μεσογειακή λεκάνη, συσφίγγοντας σχέσεις και προσελκύοντας επενδύσεις από την Ευρώπη, την Αφρική, τον Αραβικό κόσμο και την Μέση Ανατολή» περιέγραψε ο αρμόδιος υπουργός.

Παράλληλα, μίλησε για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται αυτή τη στιγμή για τον κλάδο επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι έχουν συμπεριληφθεί στις στρατηγικές επενδύσεις. Και αν κάποια επένδυση πληροί τα κριτήρια των στρατηγικών επενδύσεων, μπορεί, μετά από αίτησή της, να ενταχθεί και στο Enterprise Greece.

Ο Γ. Γεωργαντάς στη συνέχεια αναφέρθηκε στο χαμηλό οικολογικό αποτύπωμα του κλάδου ενώ πρόσθεσε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων (FAO) εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα βαίνει διαρκώς αυξανόμενη και οι ετήσιες ανάγκες για αλιεύματα αυξάνονται με ρυθμό 3,2%.

«Φυσικά, όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει αυτό για την οικονομία μιας χώρας που διαθέτει 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Το γεγονός αυτό της δίνει το πλεονέκτημα να έχει κυρίαρχο ρόλο στη Μεσόγειο και να μπορεί να μετατραπεί σε κύριο ευρωπαϊκό πυλώνα για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας”. Καταλήγοντας, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι: «Δέσμευσή μας είναι η ανάπτυξη του κλάδου να γίνει εθνική προτεραιότητα».

Τον χαιρετισμό μέσω βίντεο έκανε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους εξήρε τον ελληνικό κλάδο της υδατοκαλλιέργειας επισημαίνοντας την μεγάλη προοπτική που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στη περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στην υψηλή διατροφική ποιότητα που προσφέρει ο τομέας αυτός.

«Ο τομέας περνάει δύσκολες στιγμές με τις αυξήσεις τιμών και τον πόλεμο. Τα μέτρα της επιτροπής θα βοηθήσουν να μετριάσουν τον αντίκτυπο της κρίσης. Παροτρύνω την Ελλάδα να θέσει έναν θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που θα βοηθήσει στον τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας και των επενδύσεων” επισήμανε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του ο Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, καθ. Γεώργιο Σαλάχα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το 3ο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη χώρα και στα 400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου με σχολή γεωπολιτικών επιστημών και σχολή αλιείας. Οπως είπε ο καθηγητής, η ιχθυοκαλλιέργεια θεωρείται από τους πιο βιώσιμους κλάδους. Μάλιστα, θέλοντας να χαρτογραφήσει τον κλάδο ανέφερε ότι το 33% της ελληνικής παραγωγής ψαριών και το 38% των θέσεων του κλάδου είναι συγκεντρωμένα στη δυτική Ελλάδα.

Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης είναι η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) και η Fish From Greece. Χορηγοί οι: Μασούτης, MED FRIGO, IRIDA, UTC, PRAXIS, OKAA, ΗΛΙΟΣ, Αlni Technical Bureau, Soya Hellas, Μύλοι Σόγιας, ΝΑΥΣ, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Heart of Greece.